ЕС впервые за 17 лет сформировал наименьшие запасы газа на зиму

В этом году странам Европейского Союза удалось заполнить свои подземные хранилища газа лишь на 57%, что является наименьшим показателем с 2009 года.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков.

Теперь из-за несвоевременного наполнения хранилищ Евросоюзу придется усиленно импортировать и делать запасы сжиженного природного газа в зимний период.

«ЕС может рассчитывать на значительные запасные мощности импорта СПГ, что позволит производить дополнительный импорт в зимние месяцы, дополняя использование хранения для обеспечения гибкости», – заявил один из спикеров Еврокомиссии.

29 июня 2026, 15:48 Стратегические нефтяные резервы стран: у кого больше всего черного золота Стратегические запасы нефти выросли в хранилищах США, Германии, Франции, Италии и Испании, а сократились – в Японии, Турции и Великобритании.

Тем временем в ЕС настроены оптимистично, поскольку уверены, что зимний импорт сжиженного природного газа поможет компенсировать запасы, которые находятся сейчас на низком уровне.

Так, на июльском заседании Координационная группа по газу ЕС установила, что нет непосредственных опасений относительно безопасности поставок газа накануне зимы. Там считают, что необходимого 80% уровня достичь еще «технически возможно».

Главная же причина дефицита – боевые действия в Иране, которые с апреля 2026 года нарушили около 20% мировых поставок топлива.

Это вызвало падение импорта сжиженного газа в Европу, поскольку свободные объемы сейчас активно покупают азиатские страны.

Рынок газа

Как отмечает издание, в последнее время Европа значительно увеличила собственные мощности для приема сжиженного газа, поэтому большинство участников рынка не ожидает физического дефицита топлива.

Однако регион рискует столкнуться с существенным ростом цен в зимний период, когда спрос резко возрастет, а мировое предложение будет оставаться ограниченным.

Кроме того, европейским импортерам придется активно конкурировать за свободные партии газа с покупателями из Азии и других регионов.

Ранее стало известно, что правительство Сирии согласилось существенно сократить импорт российской нефти в рамках переговоров Соединенными Штатами об отмене статуса страны-спонсора терроризма.

Также мы сообщали, что в июле Бельгия стала полностью зависимой от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сокращения поставок из других регионов на фоне войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, мы рассказывали о запасах нефти в хранилищах разных стран мира и о том, как они изменились по сравнению с прошлым годом.

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