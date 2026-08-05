ВАКС арестовал предпринимателя по делу экс-зампрокурора Кировоградщины

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Суд частично поддержал прошение прокурора САП об изменении меры пресечения подозреваемому фигуранту.
фото: «Слово и дело»

Высший антикоррупционный суд взял под стражу владельца ООО Леон Юрия Калугина, поскольку он не внес залог. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают его в причастности к делу бывшего первого заместителя руководителя Кировоградской областной прокуратуры Юрия Ковалева.

Такое решение 30 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд определил 998 400 грн залога предпринимателю Калугину. Однако эти средства не внесли и поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил изменения меру пресечения на содержание под стражей.

«Изменить примененное постановлением ВАКС от 2 июля 2026 года меру пресечения относительно подозреваемого (Калугина – ред.) в виде залога на меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 24 дня, то есть, до 22 августа 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования. Подозреваемого заключить под стражу в зале суда», – говорится в решении.

Одновременно Калугину определили альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 998 400 грн. В случае внесения залога он выйдет из-под стражи и на него возложат следующие обязанности: прибывать по первому вызову; не отлучаться из населенного пункта, где находится его место фактического проживания, без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с любыми лицами об обстоятельствах совершения уголовного преступления; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-первому заместителю руководителя Кировоградской областной прокуратуры Юрию Ковалеву и еще двум лицам. По версии следствия, он требовал неправомерной выгоды у заместителя директора одного из предприятий Национальной академии аграрных наук Украины и директора госпредприятия. В то же время чиновник обещал закрыть уголовное производство.

В качестве неправомерной выгоды первый заместитель получил 13,5 тыс. дол. США и автомобиль Tesla Model X P100D. Чтобы скрыть полученный автомобиль, чиновник привлек руководителя окружной прокуратуры, который помог найти подставное лицо. На это лицо впоследствии и оформили доверенность на право распоряжения этим имуществом.

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