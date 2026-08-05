В Калифорнии на территории гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину

В Калифорнии полиция задержала вооруженного мужчину, находившегося на территории Национального гольф-клуба Дональда Трампа, незадолго до ожидаемого визита президента США.

Об этом сообщают ВВС та Politico.

28 апреля 2026, 18:25 Покушения на лидеров стран по всему миру: статистика за пять лет На каких лидеров государств совершались покушения за последние пять лет – на инфографике Слово и дело.

Как отмечается, 2 августа федеральные агенты в гражданском заметили на автостоянке гольф-клуба в Ранчо-Палос-Вердес 38-летнего Жанина Джона Таэле, который долгое время «ходил по территории гольф-клуба, фотографировал и снимал видео, а также, вероятно, следил за мерами безопасности».

Именно в президентском гольф-клубе Трамп планировал устроить званый ужин с целью собрать средства для кампании республиканцев.

При задержании в кармане подозреваемого обнаружили магазин на 16 патронов, а в его автомобиле нашли заряженный пистолет и еще один заряженный магазин с такими же патронами.

При этом выяснилось, что Таэле разыскивают по подозрению в вооруженном ограблении.

Сообщается, что на следующий день детективы департамента шерифа и агенты ФБР провели обыск в доме задержанного, где обнаружили дополнительное огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилет, несколько блокнотов с «тревожными высказываниями» и два радиосигнальных устройства.

В офисе шерифа округа Лос-Анджелес объяснили, что обыск провели из-за «потенциальных рисков для безопасности, связанных с этим инцидентом». Власти штата подчеркивают, что пока не располагают данными о наличии реальной угрозы президенту или населению.

Таэле удерживают под стражей по обвинениям в скрытом ношении огнестрельного оружия и незаконном хранении бронебойных или других запрещенных боеприпасов.

Politico пишет, что Трамп уже прибыл в Лос-Анджелес на ужин Национального комитета Республиканской партии в гольф-клубе Trump National.

Напомним, 14 июня Федеральное бюро расследований США предотвратило нападение на территорию Белого дома, когда там проходил турнир UFC Freedom 250 во время празднования 80-летия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В апреле мероприятие с участием Дональда Трампа прервала стрельба, а политика срочно увели со сцены. Позже стало известно, что мужчина, ворвавшийся на ужин Асоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, имел целью совершить покушение на Дональда Трампа и представителей его окружения.

А недавно The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писал, что Израиль передал американской стороне новые разведывательные данные, которые могут свидетельствовать о подготовке Ираном нового плана покушения на президента США.

Также впоследствии Трамп заявил, что оставил четкие инструкции на случай покушения на свою жизнь.

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