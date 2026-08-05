Дроны ударили по очередному складу Wildberries в Тульской области рф

Национальная безопасность
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В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в городе Алексин Тульской области рф. В компании подтвердили удар и сообщили об эвакуации персонала.
Фото Exilenova+

В ночь против 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в городе Алексин Тульской области россии. В результате удара на территории склада вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

Об атаке в соцсетях сообщили местные жители, которые заявили о взрывах и возгорании. По данным OSINT-аналитиков, под удар попал склад Wildberries в городе Алексин.

В пресс-службе компании подтвердили атаку и заявили, что на логистическом объекте работают пожарные. Там отметили, что перед атакой была проведена эвакуация персонала, а прием текущих поставок временно ограничили и перенаправили их на другие объекты.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что ночью регион якобы стал целью украинских беспилотников. По его словам, российская ПВО якобы уничтожила 107 дронов.

Он также сообщил о повреждении двух многоквартирных домов в Веневском районе и двух промышленных объектов в Новомосковске и Узловском районе. По предварительной информации, в результате атаки погибших нет, один пострадавший получает медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 4 августа беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Московской и Ленинградской областях россии.

Также ранее ударные беспилотники атаковали очередной логистический центр Wildberries во Владимирской области российской федерации.

Ранее СМИ писали о том, что в июле украинские беспилотники повредили или уничтожили восемь комплексов российского маркетплейса Wildberries. Это составляет более 15% всех складских площадей компании, которые оцениваются в 5,6 млн квадратных метров.

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