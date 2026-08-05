Свидетеля по делу пасынка экс-руководителя КНИИСЭ допросят в закрытом заседании

Высший антикоррупционный суд разрешил провести в закрытом заседании без идентификации личности одного из свидетелей в уголовном производстве по обвинению пасынка бывшего генерального директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина Назара Шептицкого.

Такое решение 30 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Осуществлять допрос свидетеля в закрытом судебном заседании в режиме видеоконференции из другого помещения, в том числе за пределами помещения суда, способом, что делает невозможным идентификацию его внешности и голоса (с созданием акустических и визуальных помех голоса и изображения свидетеля), но обеспечивает сторонам уголовного производства возможность задавать вопросы и слушать ответы на них», – говорится в решении.

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил пасынка руководителя КНИИСЕ с альтернативой 23,84 млн грн. Позже суд продлил арест Шептицкого, но уменьшил ему залог до 18 млн грн. За него внесли эту сумму и он вышел из под стражи.

Напомним, НАБУ и САП задержали пасынка директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Ему и еще одному лицу сообщили о подозрении в попытке подкупа руководства Государственной таможенной службы.

Следователи выяснили, что указанные лица предлагали руководству Государственной таможенной службы 1 млн долларов за назначение своего человека на должность руководителя Львовской таможни, еще 500 тысяч долларов и 200 тысяч долларов – за должности руководителей Волынской и Черновицкой таможен соответственно. Кроме того, выяснилось, что участники группы обещали руководству таможенной службы половину доходов, полученных в результате незаконной деятельности на таможне.

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