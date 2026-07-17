Россия ударила «Шахедом» по порту Николаева: повреждены суда, есть погибшие

Российские оккупационные войска утром 17 июля атаковали ударными дронами город Николаев. В результате попадания одного из вражеских «Шахедов» в гражданские суда погибли двое украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

По данным ведомства, россия нанесла удар по порту Николаева беспилотными летательными аппаратами типа «Shahed-238».

17 июля 2026, 08:52 Россия ночью выпустила по Украине восемь ракет и 130 беспилотников: сколько сбила ПВО В ніч на 17 июля российские войска запустили по Украине 8 ракет и 130 ударных беспилотников. Силы ПВО обезвредили 120 вражеских целей.

«В результате вражеской атаки повреждены три гражданских суда под иностранными флагами, пришвартованные на территории портовых предприятий города. В результате одного из попаданий погибли двое граждан Украины, которые находились на борту иностранного судна», – говорится в сообщении облпрокуратуры.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

Напомним, 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере 10 получили ранения, среди них трое детей.

Также российская оккупационная армия ударила по Запорожью УАБами. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека. Также есть раненые.

В общей сложности российские военные в ночь на 17 июля атаковали Украину противорадиолокационной ракетой Х-31П, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 130 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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