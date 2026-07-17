Россия ударила «Шахедом» по порту Николаева: повреждены суда, есть погибшие

Национальная безопасность
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Российская армия 17 июля атаковала ударными дронами портовую инфраструктуру Николаева. Поражено иностранное судно, на борту которого находились двое украинцев.
Аgravery.com

Российские оккупационные войска утром 17 июля атаковали ударными дронами город Николаев. В результате попадания одного из вражеских «Шахедов» в гражданские суда погибли двое украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

По данным ведомства, россия нанесла удар по порту Николаева беспилотными летательными аппаратами типа «Shahed-238».

Россия ночью выпустила по Украине восемь ракет и 130 беспилотников: сколько сбила ПВОВ ніч на 17 июля российские войска запустили по Украине 8 ракет и 130 ударных беспилотников. Силы ПВО обезвредили 120 вражеских целей.

«В результате вражеской атаки повреждены три гражданских суда под иностранными флагами, пришвартованные на территории портовых предприятий города. В результате одного из попаданий погибли двое граждан Украины, которые находились на борту иностранного судна», – говорится в сообщении облпрокуратуры.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

Напомним, 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере 10 получили ранения, среди них трое детей.

Также российская оккупационная армия ударила по Запорожью УАБами. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека. Также есть раненые.

В общей сложности российские военные в ночь на 17 июля атаковали Украину противорадиолокационной ракетой Х-31П, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 130 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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