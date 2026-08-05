В рф взорвали авто гендиректора «Уралдронзавода», на котором производят дроны – СМИ

В Свердловской области рф взорвали автомобиль с генеральным директором компании «Уралдронзавод» Владимиром Ткачуком, которая специализируется на производстве FPV-дронов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах.

Взрыв произошел утром 5 августа в поселке Большой Исток под российским Екатеринбургом. Причиной называют детонацию взрывного устройства, заложенного под автомобиль Mercedes-Benz.

По данным медиа, после взрыва Ткачука доставили в реанимацию. Он якобы находится в тяжелом состоянии. Его водитель-телохранитель погиб на месте. Вероятно, взрыв прозвучал прямо за его спиной.

В настоящее время российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Как известно, Ткачук является генеральным директором «Уралдронзавода» – предприятия из Свердловской области, выпускающего FPV-дрон «Упырь», способный уничтожать танки. Их применяют на фронте против ВСУ. Также он известен как создатель Телеграм-канала «Повернутые на войне».

22 декабря 2025, 19:07 Кого из российских генералов ликвидировали с начала вторжения В Москве при подрыве бомбы в машине убит третий за год генерал российской армии Фанил Сарваров. Кого еще из генералов рф ликвидировали за время вторжения – на инфографике Слово и дело.

Напомним, также 1 августа в центре Москвы прозвучал мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi во время празднования банкета.

Позже российские власти заявили, что взрыв в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства. По версии следователей, бомбу пыталась пронести женщина, которую на входе остановил охранник. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал взрыв в столичном ресторане терактом.

А 29 июня произошел взрыв возле дома подсанкционного днепровского застройщика Вадима Ермолаева. Он выжил и заявил, что к покушению на него могут быть причастны отдельные сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.