Стефанишина прокомментировала подозрение от НАБУ и САП

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольга Стефанишина отреагировала на подозрение НАБУ и САП, заявив, что ей нечего скрывать.

Об этом 5 августа она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Стефанишина заявила, что с самого начала ее работы послом в медиа «с определенной регулярностью» всплывает вопрос «процессуальных действий отдельных правоохранительных органов», в которых фигурирует и ее имя.

«Любые процессуальные действия – это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шумиха вокруг этой истории больше похожа на бурю в стакане воды», – отметила она.

28 июля 2026, 15:25 НАБУ провело обыск в рамках дела о вероятном обогащении Стефанишиной Органы правопорядка провели действия в рамках дела о возможных незаконных активах бывшей топ-чиновника.

Кроме этого Стефанишина напомнила, что значительную часть вопросов относительно своей недвижимости она публично прокомментировала более года назад и передала журналистам документы относительно своей квартиры.

«Мне не было и нечего скрывать. Более десяти лет я отдала служению государству. Кое-кто уже поспешил вообразить, что моя дипломатическая служба за океаном станет для меня удобным расстоянием от неудобных вопросов. Но, миссия успешно завершена, и я в Украине, чтобы отвечать здесь. Расстояние не будет ни защитой, ни оправданием», – добавила бывший посол.

Также она заявила, что будет отстаивать свою позицию и не сомневается в результате.

Напомним, ранее сегодня бывшему вице-премьеру по вопросам евроинтеграции, а также экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной сообщили о подозрении по делу о незаконном обогащении. Как отметили антикоррупционные органы, Стефанишина не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, наличные средства, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры.

Как известно, расследовать факт вероятного незаконного обогащения бывшего вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной НАБУ и САП начали еще в конце июля.

А 3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.