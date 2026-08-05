Стефанишина прокомментировала подозрение от НАБУ и САП

Политика
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Экс-посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина прокомментировала новое подозрение от антикоррупционных органов и заявила, что ей нечего скрывать.
Ольга СтефанишинаФейсбук

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольга Стефанишина отреагировала на подозрение НАБУ и САП, заявив, что ей нечего скрывать.

Об этом 5 августа она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Стефанишина заявила, что с самого начала ее работы послом в медиа «с определенной регулярностью» всплывает вопрос «процессуальных действий отдельных правоохранительных органов», в которых фигурирует и ее имя.

«Любые процессуальные действия – это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шумиха вокруг этой истории больше похожа на бурю в стакане воды», – отметила она.

НАБУ провело обыск в рамках дела о вероятном обогащении СтефанишинойОрганы правопорядка провели действия в рамках дела о возможных незаконных активах бывшей топ-чиновника.

Кроме этого Стефанишина напомнила, что значительную часть вопросов относительно своей недвижимости она публично прокомментировала более года назад и передала журналистам документы относительно своей квартиры.

«Мне не было и нечего скрывать. Более десяти лет я отдала служению государству. Кое-кто уже поспешил вообразить, что моя дипломатическая служба за океаном станет для меня удобным расстоянием от неудобных вопросов. Но, миссия успешно завершена, и я в Украине, чтобы отвечать здесь. Расстояние не будет ни защитой, ни оправданием», – добавила бывший посол.

Также она заявила, что будет отстаивать свою позицию и не сомневается в результате.

Напомним, ранее сегодня бывшему вице-премьеру по вопросам евроинтеграции, а также экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной сообщили о подозрении по делу о незаконном обогащении. Как отметили антикоррупционные органы, Стефанишина не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, наличные средства, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры.

Как известно, расследовать факт вероятного незаконного обогащения бывшего вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной НАБУ и САП начали еще в конце июля.

А 3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США.

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Владимир Зеленский США НАБУ САП Украина Подозрение Незаконное обогащение Ольга Стефанишина
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