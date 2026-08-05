Суд назначил к рассмотрению иск о конфискации авто закарпатского налоговика

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу гражданский иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации активов на сумму 4,16 млн грн, которые получил старший государственный инспектор Ужгородского отдела по работе с налоговым долгом управления по работе с налоговым долгом Главного управления Государственной налоговой службы в Закарпатской области Иван Плешинец.

Такое решение 24 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск о конфискации активов государственного инспектора Ужгородского отдела налоговой службы в Закарпатье Ивана Плешинца. Речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 2022 выпуска, который приобрели в 2023 году за 3 315 920 грн. Транспортное средство оформлено на близкую родственницу, однако доказательная база свидетельствует о фактическом владении этим объектом служащим налоговой. В САП добавили, что анализ доходов и расходов служащего и членов его семьи подтвердил невозможность приобретения автомобиля за счет законных доходов. Кроме того, по данным прокуратуры, он приобрел в собственность необоснованный актив в виде денежных средств в размере 845 265 грн.

«Закрыть подготовительное производство в гражданском деле по иску прокурора САП к (Плешинцу Ивану Ивановичу, Плешинец Оксане Юрьевне – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Назначить дело в судебное разбирательство по существу в открытом судебном заседании в помещении ВАКС», – говорится в решении.

Следующее заседание назначено на 11:00 4 сентября.

Напомним, прокурор САП подал иск к начальнику отдела по контролю за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции Киева Юрию Неруху, в котором просил конфисковать автомобиль Volkswagen Touareg 2016 выпуска и квартиру в Киеве площадью почти 95 квадратных метра стоимостью 3,3 млн грн. По мнению прокурора, у жены полицейского не было законных доходов для приобретения этого имущества. На указанные активы наложен арест.

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