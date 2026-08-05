На Киевщине 6 августа объявили Днем траура по жертвам российского удара

В Киевской области 6 августа объявили Днем траура по жертвам российского ракетного удара.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
В регионе в знак скорби приспустят государственные флаги, а также ограничат проведение развлекательных мероприятий.
Ткаченко выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что эта трагедия стала следствием очередного российского удара по мирному населению.
«Этот удар в очередной раз доказал: россия сознательно ведет войну против мирного населения, выбирая террор вместо мира. Агрессор должен понести ответственность за каждое свое преступление, а мир – сделать все, чтобы остановить российскую агрессию», – отметил он.
Напомним, в ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками.. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.
В частности, ночью в результате российской ракетной атаки на город Киев погиб один человек. Еще как минимум 26 – получили ранения.
По состоянию на утро почти во всех районах Киева наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха, вызванный масштабными пожарами после массированного российского обстрела.
Кроме того, ночью в результате массированной комбинированной атаки на Киевщине зафиксированы попадания в трех районах, где были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и Fozzy Food.
Президент Владимир Зеленский сообщил о 17 погибших в результате массированного обстрела рф 5 августа.
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