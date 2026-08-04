Кризис в Сеуте: в МВД Испании рассказали, скольких нелегалов уже вернули в Марокко

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Испания вернула на территорию Марокко уже около 70 из 72 тысяч мигрантов, которые незаконно пересекли границу с анклавом Сеута.
Фото: AFP

Власти Испании вернули на территорию Марокко уже около 70 тысяч из 72 тысяч мигрантов, которые незаконно пересекли границу и прорвались в город Сеута.

Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после встречи с европейскими партнерами, его цитирует The Guardian.

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Он рассказал, что в данный момент Испания «находится в процессе урегулирования» статуса лиц, которые все еще находятся в Сеуте.

Гранде-Марласка выразил мнение, что, несмотря на беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов, кризис не поставил под угрозу функционирование Шенгенской зоны. По его словам, «Шенгенская зона никак не была скомпрометирована», поскольку не было ни вторичного перемещения мигрантов в другие страны ЕС, ни даже возможности для этого.

Министр также объяснил, что Сеута имеет особый статус в рамках Шенгенского соглашения. Поэтому все, кто направляется из анклава в материковую Испанию или другие страны Евросоюза, проходят полный пограничный и документальный контроль.

Напомним, на прошлой неделе тысячи мигрантов с территории Марокко прорвали границу и перебрались в автономный испанский город Сеута. Правительство Испании в качестве ответа оперативно направило в анклав дополнительные подразделения полиции и военных для стабилизации ситуации.

На фоне этих событий лидеры 22 государств ЕС призвали руководство Евросоюза к незамедлительным действиям в ответ на миграционный кризис в Сеуте. А Италия даже прекратила морское и воздушное сообщение с Испанией.

Также сообщалось, что после массового наплыва мигрантов в испанской Сеуте продолжают находить тела людей, погибших при попытках нелегально попасть в город.

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