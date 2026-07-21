Хищение более 150 млн грн Нацгвардии: следователи сообщили о подозрении восьми лицам

Политика
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НАБУ и САП сообщили о подозрении восьми лицам по делу о завладении средствами Национальной гвардии Украины на сумму более 150 млн грн. Среди фигурантов – должностные лица НГУ, предприниматели и оценщики.
Фото ілюстративне getty images

НАБУ и САП разоблачили организованную группу, которая завладела средствами Национальной гвардии Украины на сумму более 150 млн грн. Следователи сообщили о подозрении восьми лицам, среди которых должностные лица НГУ, предприниматели и оценщики.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Экс-чиновник Минобороны получил подозрение за поставку ВСУ бракованных минометовСБУ объявила подозрение бывшему директору департамента Минобороны за поставку Вооруженным силам некачественных минометов на 182 миллиона гривен.

Среди подозреваемых – заместитель директора департамента логистики Главного управления НГУ, руководитель Центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместитель, двое владельцев частных компаний, директор одной из подконтрольных фирм, а также двое оценщиков, которые, по версии следствия, помогали в схеме.

Из собственных источников «Слово и дело» стало известно, что в рамках дела подозрение получили заместитель директора Департамента логистики – начальник управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковник Александр Калатынец, начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ полковник Владимир Федоровский.

Правоохранители установили, что в 2024 году для нужд Нацгвардии планировали приобрести недвижимость для хранения продовольствия военнослужащих. Однако вместо прямой покупки по рыночной цене должностные лица якобы договорились с предпринимателями, которые через подконтрольную компанию приобрели объект, а затем перепродали его НГУ по завышенной более чем на 143 млн грн стоимости.

По данным следствия, привлеченные оценщики внесли в отчеты заранее определенную завышенную цену имущества. Кроме того, участники схемы якобы завладели еще более 7 млн грн во время закупок солнечных электростанций и автомобильных шин для воинских частей.

НАБУ отмечает, что за незаконно полученные средства должностные лица приобрели элитные автомобили, в частности Mercedes-Benz AMG GLE, Toyota Land Cruiser 300 и Audi Q8, земельные участки возле Киева, квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. долларов.

Сейчас на это имущество, а также на изъятые во время обысков средства – 340 тыс. долларов и 99,7 тыс. евро – наложен арест. Должностных лиц НГУ, которых подозревают в причастности к схеме, отстранили от должностей еще в мае 2025 года.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и проверяют факты легализации средств, полученных преступным путем.

Напомним, в мае мы сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро два дня подряд проводило масштабные обыски у должностных лиц Национальной гвардии по делу, которое касается возможных злоупотреблений на сотни миллионов гривен.

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