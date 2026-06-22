На Закарпатье раскрыли схему хищения средств на протезы для раненых военных

На Закарпатье правоохранители раскрыли схему растраты бюджетных средств, которые были предназначены для обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, в частности протезами. Среди тех, кто должен был получить помощь, – военнослужащие, которые получили ампутации из-за боевых ранений.

Об этом сообщили в полиции.

По данным следствия, исполняющий обязанности руководителя Закарпатского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью вместе с сообщницей организовали схему незаконного завладения бюджетными средствами в интересах частного предприятия.

Женщина, которая неофициально представляла компанию в регионе, встречалась с людьми с инвалидностью, оформляла документы на протезирование, координировала работу протезистов и принимала участие в передаче изделий. Вместе с тем, по версии правоохранителей, она вносила в документы неправдивые сведения о якобы поставленных средствах реабилитации.

Следователи установили как минимум семь пострадавших – среди них гражданские лица с инвалидностью и военные. Через поддельные документы на счет частного предприятия безосновательно перечислили 592 тысячи гривен бюджетных средств за протезы, которые заказчики фактически не получили.

Правоохранители провели обыски в нескольких регионах Украины – в отделении Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, по местам проживания фигурантов и в офисах частных предприятий. Во время следственных действий изъяли документы, черновые записи, банковские карты, телефоны, а также наличные: 3200 долларов, 1470 евро и 780 тысяч гривен.

Должностному лицу сообщили о подозрении по статьям о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге. Его сообщнице инкриминируют пособничество в растрате бюджетных средств. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно антикоррупционные органы раскрыли масштабную схему хищения военного имущества, к которой причастен бывший заместитель командира одной из воинских частей в Харьковской области. Речь идет о поставке запчастей к бронетехнике на сумму более 350 миллионов грн.

А в конце мая СБУ и БЭБ раскрыли схему хищения более 71 миллиона гривен на питании для ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что правоохранители раскрыли компанию, которая разворовывала государственные средства во время строительства командного пункта ВСУ в Житомирской области. Фигуранты дела присвоили как минимум 2,7 миллиона гривен оборонного бюджета страны.

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