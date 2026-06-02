На Николаевщине разоблачили схему хищения почти 170 млн грн в «Энергоатоме»

В Николаевской области раскрыли масштабную коррупционную схему завладения средствами государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» во время строительства объекта критической инфраструктуры – Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, среди подозреваемых – фактический владелец ряда компаний, который, по версии следствия, организовал схему, а также бывший руководитель подразделения «Атомпроектинжиниринг» «Энергоатома».

Также, как стало известно «Слово и дело», в деле фигурирует компания ЧАО «Южэнергострой», владельцем которой является Матвей Ясеницкий.

Следствие установило, что работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла компания, связанная с организатором схемы. Несмотря на срыв сроков выполнения и признаки банкротства, с ней систематически заключали дополнительные соглашения, которыми изменяли объемы, перечень работ и сроки их реализации.

Всего было заключено более 70 дополнительных соглашений. В частности, по одному из них приобрели оборудование автоматизированной системы управления ГАЭС стоимостью более 305 млн грн. Закупку проводили через подконтрольную иностранную компанию, что, по данным следствия, позволило искусственно завысить стоимость почти на 170 млн грн.

Организатор схемы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему и другим фигурантам инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, в июле 2024 года НАБУ и САП начали расследование уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений при проведении работ по достройке и реконструкции Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции в Николаевской области.

