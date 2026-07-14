Туск анонсировал учения войск Коалиции желающих в Польше

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Туск заявил, что первые совместные военные учения стран Коалиции желающих с участием военнослужащих Франции и Великобритании состоятся в Польше осенью 2026 года.
Фото getty images

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что первые совместные военные учения стран так называемой Коалиции желающих состоятся в Польше осенью 2026 года. В них примут участие, в частности, военные Франции и Великобритании.

Слова Туска цитирует издание Onet.

Какие масштабные военные учения состоятся в 2026 годуНа 2026 год запланировали серию масштабных военных учений с участием государств-членов НАТО. Подробнее – на инфографике.

По словам польского премьера, решение о проведении учений было принято во время встречи лидеров Коалиции желающих в Париже. Он отметил, что главной темой переговоров было обеспечение безопасности Украины и региона после возможного достижения мира.

«Ключевым решением с нашей точки зрения является то, что первые учения с участием французских и британских войск состоятся в Польше осенью этого года. Они подготовят всю коалицию к реальным гарантиям безопасности», – сказал польский премьер.

Туск подчеркнул, что на фоне заявлений российского диктатора владимира путина и атак рф по Украине угроза дальнейшей эскалации остается реальной. Он также заявил, что Польша готовит логистические и финансовые условия для возможного постоянного присутствия не только американских, но и других союзных войск в Европе.

«Польша с самого начала вовлечена в этот процесс. Мы не только будем участвовать в учениях, но и будем их хозяевами», – добавил Туск.

Напомним, в мае украинские операторы беспилотников во время учений НАТО в Швеции продемонстрировали эффективность боевого опыта, фактически «уничтожив» условные подразделения шведской армии в рамках учебного сценария.

А в Армении с 17 по 25 июня состоялись ежегодные многонациональные военные учения «Eagle Partner 2026» в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях.

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Польша Военные учения Коалиция Дональд Туск
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