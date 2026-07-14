Болгария вышла из состава «Коалиции желающих»

Болгария вышла из состава участников «Коалиции желающих» в поддержку Украины и больше не будет предоставлять Киеву военную и финансовую помощь.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Болгарии Румен Радев, сообщает Bloomberg.

«Мы не принимаем участия в коалиции, выступающей за продолжение финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической инициативе, которая в конечном итоге положит конец эскалации», – сказал Радев.

10 июня 2026, 17:49 В МИД прокомментировали намерения Болгарии остановить поставки оружия для Украины Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на возможное прекращение поставок вооружения из Болгарии после смены правительства в стране.

Премьер-министр Болгарии уже давно критикует военную поддержку Украины и в очередной раз подчеркнул необходимость «прагматичных» отношений с Кремлем. При этом он отверг обвинения в пророссийских взглядах.

Как отмечает Bloomberg, Болгария ранее посещала заседания «Коалиции желающих», однако своего представителя на последнюю встречу в Париже уже не направила.

Издание также подчеркнуло, что этот шаг еще больше отдаляет Болгарию от большинства государств Европейского Союза, поддерживающих Украину.

Как известно, «Коалиция желающих» – это группа стран, которые вызвались оказывать поддержку Украине в полномасштабной войне с рф. Создана коалиция 2 марта 2025 года по инициативе действующего тогда премьера Великобритании Кира Стармера. Сегодня коалиция партнеров насчитывает около 40 стран.

Напомним, недавно Болгария также выступила против принятия 21-го пакета санкций Европейского Союза в отношении россии из-за намерения включить в него главу РПЦ патриарха Кирилла.

Также пророссийская болгарская партия «Возрождение» зарегистрировала в парламенте проект резолюции об отмене двустороннего соглашения по безопасности с Украиной.

Тем временем в украинском МИД заявили, что нынешнее сотрудничество между Киевом и Софией в оборонной сфере не предусматривает безвозмездной помощи, а базируется на коммерческих контрактах, выгодных для обеих сторон.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что первые совместные военные учения стран так называемой «Коалиции желающих» пройдут в Польше осенью 2026 года. В них примут участие, в частности, военные Франции и Великобритании.

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