В Париже лидеры «Коалиции желающих» будут решать, как усилить защиту неба над Украиной – СМИ

В Париже 13 июля состоится встреча лидеров «Коалиции желающих», в ходе которой обсудят дальнейшую военную поддержку Украины. Одной из главных тем станет укрепление противовоздушной обороны и развитие совместных оборонных проектов.

Об этом сообщает Euronews.

30 июня 2026, 16:43 Какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны С начала вторжения рф наибольшее количество систем ПВО для Украины передали США, Германия и Чехия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

В встрече в Париже примут участие не менее 25 глав государств и правительств. Саммит будет проходить накануне празднования Дня взятия Бастилии. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Париже 13 и 14 июля.

По информации Елисейского дворца, участники встречи намерены подтвердить единство западных союзников в поддержке Украины и продемонстрировать, что россия не может рассчитывать на «усталость от войны».

Также лидеры уделят внимание сотрудничеству в сфере противовоздушной обороны. В частности, речь пойдет о недавно объявленных США планах по лицензионному производству в Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также о создании системы противоракетной обороны.

Кроме того, стороны обсудят гарантии безопасности для Украины в случае возможного прекращения огня. По данным французской стороны, план развертывания многонационального военного контингента уже подготовлен, однако его могут скорректировать в зависимости от развития ситуации на фронте.

На данный момент в «Коалицию желающих», которую совместно возглавляют Франция и Великобритания, входят 37 государств. Впервые в ее работе примут участие Молдова и Северная Македония.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал, что уже в ближайшие дни во Франции пройдет первая международная встреча по украинскому антибаллистическому проекту.

Также впоследствии стало известно, что украинский президент примет участие в заседании «Коалиции желающих» во французской столице.

Стоит отметить, что недавно президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

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