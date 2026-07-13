В Париже лидеры «Коалиции желающих» будут решать, как усилить защиту неба над Украиной – СМИ

Политика
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Лидеры «Коалиции желающих» встретятся в Париже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. На повестке дня – усиление ПВО, производство ракет Patriot, создание системы ПРО и гарантии безопасности.
фото: president.gov.ua

В Париже 13 июля состоится встреча лидеров «Коалиции желающих», в ходе которой обсудят дальнейшую военную поддержку Украины. Одной из главных тем станет укрепление противовоздушной обороны и развитие совместных оборонных проектов.

Об этом сообщает Euronews.

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В встрече в Париже примут участие не менее 25 глав государств и правительств. Саммит будет проходить накануне празднования Дня взятия Бастилии. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Париже 13 и 14 июля.

По информации Елисейского дворца, участники встречи намерены подтвердить единство западных союзников в поддержке Украины и продемонстрировать, что россия не может рассчитывать на «усталость от войны».

Также лидеры уделят внимание сотрудничеству в сфере противовоздушной обороны. В частности, речь пойдет о недавно объявленных США планах по лицензионному производству в Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также о создании системы противоракетной обороны.

Кроме того, стороны обсудят гарантии безопасности для Украины в случае возможного прекращения огня. По данным французской стороны, план развертывания многонационального военного контингента уже подготовлен, однако его могут скорректировать в зависимости от развития ситуации на фронте.

На данный момент в «Коалицию желающих», которую совместно возглавляют Франция и Великобритания, входят 37 государств. Впервые в ее работе примут участие Молдова и Северная Македония.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал, что уже в ближайшие дни во Франции пройдет первая международная встреча по украинскому антибаллистическому проекту.

Также впоследствии стало известно, что украинский президент примет участие в заседании «Коалиции желающих» во французской столице.

Стоит отметить, что недавно президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

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Владимир Зеленский Франция Саммит ПВО
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