ОАЭ могут помочь Украине защитить морские пути – Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов возможную помощь Украине в обеспечении безопасности морских путей. Переговоры также касались продовольственной безопасности и ситуации в Черноморском регионе.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

13 июля 2026, 13:15 Войска рф попали по иностранному гражданскому судну, есть погибшие На Одесщине войска рф ударили по гражданскому торговому судну под флагом Того, которое находилось в порту во время разгрузки. Среди членов экипажа есть жертвы.

Президент напомнил, что Украина помогала партнерам в Персидском заливе с защитой от иранских атак.

«Сейчас мы говорили, как Эмираты могут помочь нам в Европе, в Черноморском регионе. Это касается продовольственной безопасности, касается безопасности морских путей», – сказал Зеленский.

Напомним, в ночь на 27 июля россия совершила атаку на гражданские торговые суда, которые были заблокированы в портах Николаевской области. В результате атаки один человек погиб, также есть раненые.

А до этого сообщалось, что иностранное торговое судно GOLDEN LEO, которое 19 июля подверглось российскому ракетному удару при выходе из порта Черноморск, затонуло у побережья Одессы.

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