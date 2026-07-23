Украинские порты временно остановили прием судов: что известно

Из-за обострения ситуации с безопасностью в результате массовых атак российской федерации, порты Украины временно приостановили прием судов.

Об этом 23 июля сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает «Укринформ».

В то же время глава Минагро заявил, что правительство работает над мерами для обеспечения стабильности экспорта.

16 июля 2026, 12:22 Украина потеряла треть мощностей для экспорта зерна из-за российских атак Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области сократили возможности экспорта украинского зерна с 6 до 4 млн тонн в месяц.

«Еще вчера (21 июля) в порты заходили четыре-пять судов. По состоянию на 22 июля заход судов приостановился. Мы как государство со своей стороны ничего не ограничивали, это решение судовладельцев», – сказал Высоцкий.

По его словам, стабильная работа морского коридора является вопросом национальной безопасности, поэтому правительство работает над решениями, которые должны помочь восстановить судоходство, однако детали министр пока не комментирует.

«Сначала мы должны консолидировать все предложения, после чего решения будут дальше коммуницироваться», – добавил он.

Высоцкий добавил, что ситуация меняется динамично, поэтому оценивать долгосрочные последствия для экспорта не стоит. В то же время он призвал производителей не спешить с продажей продукции, если нет крайней необходимости.

23 июля 2026, 01:35 Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов рф по портам В МИД сообщили, что Украина обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание из-за российских атак на украинские порты и гражданские суда в Черном море.

«Если это не критично, рекомендация для любого производителя – не спешить с решениями. Места для хранения достаточно, прогнозируемый объем сбора яровых культур мы можем разместить», – подчеркнул Высоцкий.

Накануне заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что экспорт украинского зерна через порты Большой Одессы фактически приостановился из-за ситуации с безопасностью.

«Фактически можем сказать, что у нас частично остановился экспорт через Большую Одессу. Это, конечно, негативно влияет на дальнейший экспортный маркетинговый год», – сказал он.

Напомним, Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой созвать экстренное заседание Совета Безопасности из-за усиления российских атак на порты и гражданские суда в Черном море.

Также мы сообщали, что логистический гигант Maersk останавливает работу в порту Черноморска на фоне усиления атак рф.

Стоит отметить, что оккупанты в последнее время усилили обстрелы инфраструктуры Одессы и области. Так, в понедельник, 20 июля, враг нанес очередной удар по Одессе, атаковав объекты гражданской инфраструктуры. Погибли три человека, также есть пострадавшие.

А 19 июля оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому судну под флагом Гвинеи-Бисау, которое выходило с грузом зерна из украинского порта в Одесской области. Жертвами обстрела стали 10 человек.

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