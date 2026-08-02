Россия атаковала Украину 133 дронами, ПВО обезвредила большинство целей

В ночь на воскресенье, 2 августа, российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив 133 ударных беспилотника различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 109 вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 18:00 1 августа противник запускал ударные БпЛА типа Shahed, в частности реактивные, а также беспилотники «Гербера», «Италмас», барражирующие боеприпасы «Бандероль» и дроны-имитаторы «Пародия». Запуски осуществлялись с территории Орловской и Курской областей рф, а также из временно оккупированных районов Донетчины и Крыма.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 109 вражеских беспилотников. В то же время зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 19 локациях. Еще на трех локациях зафиксировали падение обломков сбитых целей.

Напомним, 1 августа российские войска ударили по рейсовому микроавтобусу с гражданскими на Днепропетровщине. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь человек. Кроме этого, в тот же день оккупанты нанесли авиаудар по центру Херсона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.