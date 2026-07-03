Литва вслед за Финляндией отменит запрет на размещение ядерного оружия в стране

Литва, по примеру Финляндии, хочет разрешить размещение ядерного оружия на территории своей страны из-за сложной геополитической ситуации, складывающейся в Европе.

Об этом пишет государственная телерадиокомпания LRT, ссылаясь на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы.

Науседа считает, что статья 137 Конституции, прямо запрещающая размещать оружие массового поражения и создавать постоянные иностранные военные базы на литовской территории, уже «устарела».

1 сентября 2025, 19:08 «Ядерный клуб»: сколько боеголовок имеют ядерные страны США пока единственные, кто продолжают сокращать количество ядерных боеголовок в своем арсенале. В то же время россия, Британия, Китай и другие страны ядерного клуба увеличивают свои запасы. Подробнее о количестве боеголовок стран – на инфографике.

«Геополитическая ситуация ухудшается. Наша конституция писалась, когда геополитические обстоятельства были абсолютно другими», – сказал Науседа.

Сейчас исключением является размещенная в стране группа НАТО с постоянным присутствием до 5 тысяч немецких военнослужащих.

Президент также добавил, что Литва окружена арсеналом вооружений, способных нести ядерные боеголовки, которые размещены в российской Калининградской области и в Беларуси, являющейся ближайшим союзником Москвы.

«Теперь, когда лидеры литовских политических партий в принципе согласились изменить конституцию страны, остается решить, внести ли поправки голосованием в парламенте – как это сделала Финляндия, – или провести референдум», – пояснил лидер Литвы.

Как известно, в Финляндии недавно отменили запрет на ядерное оружие. Новый закон позволяет импортировать, производить, поставлять и хранить ядерное оружие на территории страны.

1 июля изменения, за которые проголосовал парламент, подписал президент Финляндии Александр Стубб.

Также мы сообщали, что европейские столицы впервые со времен окончания Холодной войны начали всерьез рассматривать возможность разработки собственного ядерного оружия.

А в иностранных медиа появлялась информация, что США обсуждают возможность размещения дополнительных ядерных вооружений в Европе и привлечения новых стран НАТО к программе ядерного распределения, которая на данный момент охватывает шесть государств.

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