Митрополит РПЦ Иларион после задержания покинул Чехию

Митрополит РПЦ Иларион (Григорий Алфеев) уехал из Чехии после инцидента с задержанием. Он заявил, что опасается повторения подобных ситуаций.
Фото російські ЗМІ

Митрополит РПЦ Иларион (Григорий Алфеев) покинул Чехию после инцидента с задержанием, опасаясь повторения подобных ситуаций.

Об этом он сообщил в комментарии российским СМИ.

По словам митрополита, решение уехать было принято из-за того, что, по его мнению, подобные задержания могут повториться.

«Пока я уехал из Чехии. Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась», – сказал он.

Иларион также заявил, что планирует доложить об обстоятельствах инцидента патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от позиции главы РПЦ.

Напомним, 24 мая в Чехии задержали митрополита Русской православной церкви Илариона (Григория Алфеева), который с конца 2024 года находится на служении в Карловых Варах.

Позднее чешская полиция отпустила Илариона и его водителя, задержанных в Карловых Варах по подозрению в хранении наркотических веществ. Им обоим не предъявляли подозрений.

Также ранее сообщалось, что глава Русской православной церкви в Чехии Иларион может попасть в национальный санкционный список. Уходящее правительство обеспокоено его связями с российскими спецслужбами.

Россия Задержание Церковь Чехия Священник
