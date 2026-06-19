Совет ЕС ввел санкции против пропагандистов и епископа РПЦ

Политика
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Совет ЕС ввел санкции против лиц и организаций россии, которые способствуют агрессии в войне против Украины. В список попали известные пропагандисты и лидер РПЦ.
Фото: ТASS

Совет Европейского Союза обновил санкционный список против лиц и организаций, способствующих агрессии россии в войне против Украины. В частности, ЕС ввел санкции против людей и организаций, причастных к манипуляциям информацией и иностранному вмешательству.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета Европейского Союза.

Сообщается, что в санкционный перечень вошли пропагандисты и одно юридическое лицо. Они ответственны за распространение дезинформации, оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии рф против Украины, а также за дегуманизацию украинцев и искажение исторических фактов.

Лидеры G7 согласовали прорывные решения для усиления Украины и санкции против рфЛидеры G7 по итогам саммита заявили о планах усиления санкционного давления на россию и новых обязательствах по военной помощи Украине, в частности, по предоставлению Киеву лицензий на производство ракет-перехватчиков.

В санкционном списке ЕС оказались:

  • Анатолий Кузичев – российский телеведущий и пропагандист.
  • Кирилл Федоров – блогер и пропагандист.
  • Роман Антоновский – публицист и пропагандист.
  • Мария Волконская – главный редактор государственного печатного органа оккупационных властей «Крымская газета».
  • Александра Йост – пророссийская блогерша и инфлюенсерша, проживающая на территории россии.
  • Георгий Шевкунов (митрополит Тихон) – епископ русской православной церкви (РПЦ), принимающий активное участие в распространении враждебных нарративов и пропаганды Кремля.

Также Совет ЕС внес в санкционный перечень Президентский фонд культурных инициатив. Эту организацию создали по личному указу российского диктатора владимира путина и используют для финансирования и поддержки проектов, продвигающих военные нарративы российской федерации.

Напомним, впервые лидеры 27 стран Европейского Союза единогласно приняли решение продлить экономические санкции против россии еще на один год. Ранее санкционные пакеты обычно продлевали каждые шесть месяцев, что создавало возможность для блокирования решений отдельными государствами.

Ранее лидеры стран Большой семерки (G7) согласовали прорывные решения для усиления Украины и санкции против рф. В частности, речь идет об увеличении поставок Украине систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Также они выразили готовность усилить экономическое давление на российскую военную экономику, введя новый масштабный пакет санкций, который будет нацелен на нефтяной и газовый секторы россии.

В то же время стало известно, что Болгария выступила против согласования 21-го пакета ограничительных мер Евросоюза против рф из-за намерения добавить в санкционный список главу православной церкви россии патриарха Кирилла.

К тому же Великобритания объявила новые санкции против рф. Новый пакет направлен против незаконного «теневого флота» россии и финансовых сетей, используемых для обхода санкций.

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