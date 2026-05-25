Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии якобы за хранение наркотиков

В Чехии задержали митрополита Русской православной церкви Илариона (Григория Алфеева), который с конца 2024 года находится на служении в Карловых Варах.

Об этом сообщили в Telegram-канале священника.

Как отмечается, инцидент произошёл 24 мая после того, как он покинул территорию православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По имеющейся информации, автомобиль, в котором находился митрополит вместе с сопровождающим лицом, был остановлен полицией.

После остановки правоохранители провели осмотр транспортного средства. В ходе проверки в багажном отделении автомобиля обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Его состав, происхождение и характер на данный момент не установлены и должны быть определены в рамках экспертизы.

Адвокат митрополита заявил о возможных процессуальных нарушениях при проведении осмотра, в частности относительно порядка остановки автомобиля и фиксации следственных действий, а сам священнослужитель все обвинения отрицает.

В Telegram-канале, связанном с митрополитом, утверждается, что в последние месяцы он получал угрозы от неизвестных лиц, которые якобы требовали его покинуть место служения. Также отмечается, что эти угрозы имели признаки политического характера.

Чешские правоохранительные органы на данный момент не опубликовали официальных выводов относительно обнаруженного вещества и не сообщали о выдвинутых обвинениях. Расследование продолжается.

Напомним, в ноябре сообщалось, что глава Русской православной церкви в Чехии Иларион может попасть в национальный санкционный список. Уходящее правительство обеспокоено его связями с российскими спецслужбами.

Также как известно, в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с россией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.