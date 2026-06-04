Чешская полиция подтвердила, что митрополит РПЦ Иларион перевозил кокаин

В Чехии результаты полицейской экспертизы подтвердили, что белый порошок, найденный в автомобиле митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона, оказался кокаином.

Об этом сообщает Deník N.

По данным издания, во время обыска автомобиля, в котором митрополит находился вместе с водителем, полицейские обнаружили три пакета с белым порошком. Вещество изъяли и направили на лабораторную экспертизу.

После завершения анализа полиция официально подтвердила, что изъятое вещество является кокаином.

«Мы можем подтвердить, что экспертиза установила: изъятый белый порошок является кокаином. Речь идет о нескольких граммах вещества, которое правоохранители нашли и изъяли в автомобиле», – сообщила представитель полиции Мартина Рихтерова.

Сам Иларион заявляет, что считает инцидент провокацией. Как известно, после возвращения митрополита в россию РПЦ приняла решение направить его на службу в Южную Америку.

Напомним, 24 мая чешская полиция задержала митрополита Русской православной церкви Илариона (Григория Алфеева).

После двух дней допросов и проверок чешская полиция отпустила Илариона и его водителя, задержанных в Карловых Варах. Им обоим не объявляли подозрения. После этого митрополит покинул Чехию.

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