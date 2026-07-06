Нефть дешевеет после решения ОПЕК+ увеличить добычу

Мировые цены на нефть немного снизились в понедельник, 6 июля, после того как страны ОПЕК+ договорились о новом повышении целевых объемов добычи с августа, а также на фоне постепенного восстановления экспорта из ключевых регионов поставок.

Об этом сообщает Reuters.

29 июня 2026, 15:48 Стратегические нефтяные резервы стран: у кого больше всего черного золота Стратегические запасы нефти выросли в хранилищах США, Германии, Франции, Италии и Испании, а сократились – в Японии, Турции и Великобритании.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,47% – до $71,78 за баррель, тогда как американская WTI потеряла 0,29% и торговалась на уровне $68,49 за баррель.

Решение ОПЕК+ предусматривает увеличение добычи еще на 188 тысяч баррелей в сутки, продолжив предыдущие шаги по наращиванию предложения в июне и июле. В то же время аналитики отмечают, что фактический рост поставок остается ограниченным из-за логистических и геополитических факторов.

Рынок также реагирует на ситуацию вокруг Ормузского пролива, где продолжаются переговоры между США и Ираном по вопросам безопасности судоходства и экспорта энергоносителей. Неопределенность в этом вопросе сдерживает резкие ценовые колебания.

Дополнительное давление на рынок оказывает восстановление экспорта из стран Персидского залива, который в июне вырос более чем на 3 млн баррелей в сутки. Несмотря на это, объемы остаются значительно ниже довоенного уровня.

Также выросли поставки российской нефти из западных портов – на фоне снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов после атак дронов, что заставляет РФ увеличивать экспорт сырой нефти.

Аналитики ожидают, что в ближайшее время рынок останется чувствительным к геополитическим новостям и динамике восстановления добычи в странах ОПЕК+.

Напомним, на прошлой неделе мировые цены на нефть начали падать на фоне заявления катарских посредников о прогрессе Ирана и США во время непрямых переговоров по Ормузскому проливу.

А накануне СМИ сообщали, что страны ОПЕК+ намерены согласовать очередное увеличение добычи нефти. Соответствующее решение могут принять во время онлайн-заседания, запланированного на 6 июля.

Также известно, что 22 июня Соединенные Штаты сняли все ограничения для сделок, направленных на производство, продажу и поставки нефтепродуктов иранского происхождения. Решение будет действовать 60 дней.

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