Казахстан вдвое сократил добычу нефти на фоне дроновых атак на Новороссийск – Reuters

Казахстан более чем вдвое сократил суточную добычу нефти после приостановки работы главного экспортного терминала в российском Новороссийске, который прекратил отгрузку из-за атак беспилотников.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в отрасли.

6 июля 2026, 12:50 Беларусь и Казахстан не помогут: сколько нефти перерабатывают НПЗ соседей россии «Слово и дело» сравнивает на инфографике российские потребности в переработке нефти с потенциалом НПЗ Беларуси и Казахстана.

По информации журналистов, в воскресенье добыча нефти и газового конденсата упала со средних июньских 2,16 млн баррелей в сутки до примерно 1 млн баррелей, или 133,2 тыс тонн.

На прошлой неделе министерстве энергетики Казахстана объясняло уменьшение производства экспортными ограничениями и временной приостановкой работы терминала по соображениям безопасности. Через терминал в Новороссийске проходит более 80% нефтяного экспорта Казахстана, в том числе продукция крупных международных компаний.

Аналитики отмечают, что резкое падение добычи может усугубить ситуацию мировом нефтяном рынке на фоне рисков для судоходства в Ормузском проливе и других ключевых маршрутах экспорта энергоносителей.

Кроме того, ситуация продемонстрировала критическую зависимость Казахстана от российской инфраструктуры для экспорта нефти.

Напомним, недавно россия официально предупредила судовладельцев об опасности навигации в своих черноморских водах из-за усиления дроновых ударов со стороны Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон призвал Украину избегать атак на суда в Черном море, которые не связаны с россией. Причиной стали опасения администрации Дональда Трампа относительно возможных последствий для энергетических интересов США, в частности деятельности компании Chevron в Казахстане.

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