Казахстан вдвое сократил добычу нефти на фоне дроновых атак на Новороссийск – Reuters

Мир
Читати українською
Казахстан более чем в два раза сократил суточную добычу нефти после приостановки работы главного экспортного терминала в Новороссийске.
Фото: Reuters

Казахстан более чем вдвое сократил суточную добычу нефти после приостановки работы главного экспортного терминала в российском Новороссийске, который прекратил отгрузку из-за атак беспилотников.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в отрасли.

Беларусь и Казахстан не помогут: сколько нефти перерабатывают НПЗ соседей россии«Слово и дело» сравнивает на инфографике российские потребности в переработке нефти с потенциалом НПЗ Беларуси и Казахстана.

По информации журналистов, в воскресенье добыча нефти и газового конденсата упала со средних июньских 2,16 млн баррелей в сутки до примерно 1 млн баррелей, или 133,2 тыс тонн.

На прошлой неделе министерстве энергетики Казахстана объясняло уменьшение производства экспортными ограничениями и временной приостановкой работы терминала по соображениям безопасности. Через терминал в Новороссийске проходит более 80% нефтяного экспорта Казахстана, в том числе продукция крупных международных компаний.

Аналитики отмечают, что резкое падение добычи может усугубить ситуацию мировом нефтяном рынке на фоне рисков для судоходства в Ормузском проливе и других ключевых маршрутах экспорта энергоносителей.

Кроме того, ситуация продемонстрировала критическую зависимость Казахстана от российской инфраструктуры для экспорта нефти.

Напомним, недавно россия официально предупредила судовладельцев об опасности навигации в своих черноморских водах из-за усиления дроновых ударов со стороны Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон призвал Украину избегать атак на суда в Черном море, которые не связаны с россией. Причиной стали опасения администрации Дональда Трампа относительно возможных последствий для энергетических интересов США, в частности деятельности компании Chevron в Казахстане.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Нефть Экспорт Казахстан Порт Дрон Удары по рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

«Оплата Старлинков – это наша огромная боль». Командир взвода связи об учебных центрах, новых технологиях и выгорании
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о намерении рф привлечь еще 30 тысяч военных КНДР
В МИД ответили на угрозы Ирана ударами по Украине после атаки в Каспийском море
ГУР идентифицировало российское подразделение, которое ударило по супермаркету в Чернигове
Обвиняемый экс-депутат Одесского облсовета обжаловал срок в колонии
Силы обороны нанесли удары по мосту и ретранслятору для «Шахедов» на ВОТ Херсонщины
Казахстан вдвое сократил добычу нефти на фоне дроновых атак на Новороссийск – Reuters
Украина планирует испытать альтернативу Patriot до середины 2027 года
Организатору выставки оружия под Киевом избрали меру пресечения
В Польше жестоко избили украинскую пару из-за «акцента»: в консульстве отреагировали
Больше новостей