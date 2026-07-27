Казахстан вдвое сократил добычу нефти на фоне дроновых атак на Новороссийск – Reuters

Казахстан более чем вдвое сократил суточную добычу нефти после приостановки работы главного экспортного терминала в российском Новороссийске, который прекратил отгрузку из-за атак беспилотников.
Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в отрасли.
По информации журналистов, в воскресенье добыча нефти и газового конденсата упала со средних июньских 2,16 млн баррелей в сутки до примерно 1 млн баррелей, или 133,2 тыс тонн.
На прошлой неделе министерстве энергетики Казахстана объясняло уменьшение производства экспортными ограничениями и временной приостановкой работы терминала по соображениям безопасности. Через терминал в Новороссийске проходит более 80% нефтяного экспорта Казахстана, в том числе продукция крупных международных компаний.
Аналитики отмечают, что резкое падение добычи может усугубить ситуацию мировом нефтяном рынке на фоне рисков для судоходства в Ормузском проливе и других ключевых маршрутах экспорта энергоносителей.
Кроме того, ситуация продемонстрировала критическую зависимость Казахстана от российской инфраструктуры для экспорта нефти.
Напомним, недавно россия официально предупредила судовладельцев об опасности навигации в своих черноморских водах из-за усиления дроновых ударов со стороны Украины.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон призвал Украину избегать атак на суда в Черном море, которые не связаны с россией. Причиной стали опасения администрации Дональда Трампа относительно возможных последствий для энергетических интересов США, в частности деятельности компании Chevron в Казахстане.
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