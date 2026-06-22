США выдали двухмесячную лицензию на продажу нефтепродуктов из Ирана

Соединенные Штаты сняли все ограничения для сделок, направленных на производство, продажу и поставки нефтепродуктов иранского происхождения. Решение будет действовать 60 дней.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Он подчеркнул, что в соответствии с «продуктивными переговорами» в Швейцарии, Иран обязался обеспечить свободный и открытый транзит через Ормузский пролив и разрешить инспекторам МАГАТЭ въезд на свою территорию.

«В рамках этого соглашения Министерство финансов США выдало временную 60-дневную генеральную лицензию, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти», – написал Бессент.

Напомним, накануне стало известно, что США и Иран договорились о создании дорожной карты, которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Соответствующей договоренности удалось достичь во время переговоров высокого уровня в Швейцарии.

Стоит отметить, что мировые цены на нефть продолжают падать на фоне переговоров между США и Ираном.

СМИ подсчитали, что война США против Ирана обошлась Пентагону примерно в 40 млрд долларов. Конфликт также привел к росту цен на топливо, инфляции и расходов американских домохозяйств.

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