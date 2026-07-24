Бойцы СБС атаковали 19 энергоузлов оккупантов за двое суток

Национальная безопасность
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Бойцы Сил беспилотных систем поразили 19 энергоузлов россиян на временно оккупированных территориях Украины за последние 48 часов.
Фото: Униан

Подразделение Сил беспилотных систем поразило 19 энергоузлов оккупантов на временно оккупированных территориях Украины за последние два дня.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram-канале.

Командующий СБС ВСУ уточнил, что 17 из них были атакованы в Крыму. Другие два – на временно оккупированных территориях Донетчины.

Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рфБольшинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Всего в рамках операции «Крымский рубильник off» поражены 136 энергоузлов.

Под атаки попали электроподстанции в том числе и в курортных зонах оккупированного Крыма: в Ялте, Гурзуфе, Феодосии, Евпатории, Судаке, Гаспре, Коктебеле, Береговом и других населенных пунктах.

Так, 23-24 июля были поражены следующие электроподстанции на полуострове: ПС «Малореченское», «Приморский», «Гурзуф», «Насосная-16», «Восход», «Алексеевка», «Веселое», «Холодильник», «Гаспра», «Крайнее», «Скворцово», «Ближние Камыши», «Глебовка», «Скворцово», «Коктебель», «Береговое», «Судак» и «Ялта».

Также удары нанесены по ПС в Кременевке и Дружбе на Донетчине.

«Мы выстоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим», – подытожил командующий Сил беспилотных систем.

Напомним, накануне бойцы Сил беспилотных систем поразили еще 13 судов «теневого флота» российской федерации.

Также в рамках специальной операции СБС атаковали 19 энергоузлов на временно оккупированных территориях и аннексированном Крыму 21 июля. А за 20 дней июля было атаковано более 100 подстанций.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подтвердил удары Сил обороны по важному военному предприятию в Кирове и нефтяному объекту на расстоянии около 1350 километров в россии.

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Крым Удары по рф СБС ВСУ Удары по Крыму Роберт Мадяр Бровди
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