Бойцы СБС атаковали 19 энергоузлов оккупантов за двое суток

Подразделение Сил беспилотных систем поразило 19 энергоузлов оккупантов на временно оккупированных территориях Украины за последние два дня.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram-канале.

Командующий СБС ВСУ уточнил, что 17 из них были атакованы в Крыму. Другие два – на временно оккупированных территориях Донетчины.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Всего в рамках операции «Крымский рубильник off» поражены 136 энергоузлов.

Под атаки попали электроподстанции в том числе и в курортных зонах оккупированного Крыма: в Ялте, Гурзуфе, Феодосии, Евпатории, Судаке, Гаспре, Коктебеле, Береговом и других населенных пунктах.

Так, 23-24 июля были поражены следующие электроподстанции на полуострове: ПС «Малореченское», «Приморский», «Гурзуф», «Насосная-16», «Восход», «Алексеевка», «Веселое», «Холодильник», «Гаспра», «Крайнее», «Скворцово», «Ближние Камыши», «Глебовка», «Скворцово», «Коктебель», «Береговое», «Судак» и «Ялта».

Также удары нанесены по ПС в Кременевке и Дружбе на Донетчине.

«Мы выстоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим», – подытожил командующий Сил беспилотных систем.

Напомним, накануне бойцы Сил беспилотных систем поразили еще 13 судов «теневого флота» российской федерации.

Также в рамках специальной операции СБС атаковали 19 энергоузлов на временно оккупированных территориях и аннексированном Крыму 21 июля. А за 20 дней июля было атаковано более 100 подстанций.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подтвердил удары Сил обороны по важному военному предприятию в Кирове и нефтяному объекту на расстоянии около 1350 километров в россии.

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