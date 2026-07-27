Силы ПВО в течение ночи сбили более 120 российских беспилотников

Российские войска в ночь на 27 июля атаковали Украину 58 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 26 июля враг атаковал 147 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 123 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 21 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Напомним, утром 27 июля российские войска атаковали Запорожье управляемой авиабомбой и ударным дроном.. В результате обстрела погиб 67-летний мужчина, еще двое человек получили ранения.

А днем 26 июля российские войска нанесли удар по Чернигову. Один из беспилотников попал в супермаркет «АТБ». Погибли два человека, еще 13 человек получили ранения. Впоследствии стало известно, что россияне атаковали город дроном с видеокамерой.

Также в воскресенье утром российские оккупанты ударили беспилотниками по жилым районам Харькова и Херсона.

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