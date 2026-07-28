Россия ночью выпустила по Украине более 130 дронов: сколько сбила ПВО

Национальная безопасность
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Российские войска в ночь против 28 июля выпустили по Украине 131 ударный беспилотник. Силы ПВО обезвредили 107 вражеских целей.
Фото Повітряні Сили

В ночь против 28 июля российские войска выпустили по Украине 131 ударный беспилотник различных видов. Силам ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Об этом сообщают в Воздушных силах.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 131 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Брянск, Курск, Орел – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 107 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Напомним, в ночь на вторник, 28 июля, российские оккупационные войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору города Сумы и атаковали дроном один из населенных пунктов области, в результате чего пострадали как минимум четверо человек.

Кроме того, вечером 27 июля российские оккупационные войска попали дроном по гражданскому автомобилю в Харькове, в результате чего, предварительно, пострадали двое людей.

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