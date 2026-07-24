Из-за лесных пожаров, охвативших Францию, эвакуировали более 20 тысяч человек

Во Франции продолжается масштабный лесной пожар, который менее чем за двое суток охватил около 3,7 тысячи гектаров. Из-за стремительного распространения огня власти эвакуировали более 20 тысяч человек, среди которых тысячи туристов.

Об этом сообщает Le Monde.

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На юго-западе Франции, вблизи Бордо и популярного Аркашонского залива, продолжает бушевать масштабный лесной пожар. За менее чем двое суток пламя охватило около 3,7 тысячи гектаров соснового леса и приблизилось к жилым кварталам.

По данным местных властей, из-за опасности эвакуировали более 20 тысяч человек. Среди эвакуированных много отдыхающих из кемпингов, отелей и домов для отдыха.

Для людей открыли девять центров временного размещения, где приют уже получили более 2,5 тысячи человек.

К ликвидации пожара привлекли около 800 пожарных, четыре французских самолета-амфибии и еще три самолета, которые направил ЕС. Также французское правительство сообщило, что до конца июля к борьбе со стихией привлекут военно-транспортный самолет Airbus A400M, способный сбрасывать большие объемы воды.

Руководитель пожарной службы региона Марк Вермелен заявил, что пожар ведет себя «крайне непредсказуемо». По его словам, огонь уже подошел почти вплотную к жилой застройке.

Из-за опасности власти перекрыли ряд автомобильных дорог, в частности маршруты к полуострову Кап-Ферре – одному из самых популярных курортов атлантического побережья Франции.

Правоохранители выясняют причины возгорания. Предварительно считается, что пожар могла вызвать техника, выполнявшая работы по расчистке подлеска.

В то же время пожары бушуют и в других регионах Франции. В департаменте Вар огонь выжег около 2,7 тысячи гектаров и приблизился к деревне Котиньяк, откуда эвакуировали около 300 человек. Очаги возгорания также зафиксированы на Корсике, в Ландах и Верхних Альпах.

По данным Европейской комиссии, с начала года пожары в Европе уже уничтожили более 254 тысяч гектаров территории. Специалисты объясняют, что аномальная жара, длительная засуха и сильный ветер создают благоприятные условия для стремительного распространения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что во время ликвидации лесного пожара вблизи аэропорта французского Бордо погибли по меньшей мере двое спасателей.

Кроме того, отмечалось, что в конце июня Франция страдала от аномальной волны жары. Только в регионе Иль-де-Франс, в который входит Париж, высокие температуры стали причиной смерти почти 3 тысяч человек, что превысило обычный уровень смертности более чем вдвое.

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