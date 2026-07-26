Из-за рекордных пожаров во Франции и Испании эвакуировали более четверти миллиона человек

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Масштабные лесные пожары во Франции и Испании привели к эвакуации более 250 тысяч человек. Испания впервые объявила чрезвычайное положение из-за пожаров, есть погибший.
фото: Astrid Lagougne/EPA

Масштабные лесные пожары охватили Францию и Испанию, заставив более 250 тысяч человек покинуть свои дома.

Об этом сообщает The Guardian.

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В центральной части Испании эвакуировали около 70 тысяч человек. Во Франции свои дома были вынуждены покинуть около 197 тысяч жителей, в частности десятки тысяч человек в Бордо и его окрестностях.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что нынешняя эвакуация может стать крупнейшей в мирное время в истории страны.

Одним из самых сложных остается положение во французском регионе Жиронда. Для борьбы с огнем там задействовали военный транспортный самолет Airbus A400M Atlas и еще 18 воздушных судов.

На помощь пожарным также направили 1,5 тысячи военных и доставили 1,5 млн защитных масок. Спасатели создают противопожарные полосы и используют специальные вещества для замедления распространения пламени.

Из-за угрозы приближения пожара власти приказали эвакуировать людей из западных пригородов Бордо и других районов на пути огня. В некоторых прибрежных населенных пунктах людям приходилось спасаться от пожара на лодках.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что пожар в Жиронде стал настолько мощным, что начал создавать собственные воздушные потоки.

Ситуация остается сложной и в Испании. Сильный ветер способствует быстрому распространению пламени, а два из трех крупных пожаров к западу от Мадрида объединились в один.

Из-за сильного задымления жителям Мадрида рекомендовали меньше находиться на улице и избегать физических нагрузок под открытым небом.

В субботу стало известно о гибели мужчины во время отдельного пожара в Манисесе во Валенсии. Его тело нашли в автомобиле в овраге.

В этом году в Испании огонь уже уничтожил около 130 тысяч гектаров территории. Во Франции выгорело более 98 тысяч гектаров, что местные власти называют историческим рекордом.

К борьбе со стихией присоединились другие европейские страны. Помощь Франции и Испании направили, в частности, Хорватия, Чехия, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия и Словакия. Евросоюз также перебросил дополнительные самолеты и вертолеты для тушения пожаров.

Напомним, ранее правительство Испании ввело чрезвычайную ситуацию национального уровня из-за масштабных лесных пожаров, которые охватили запад Мадридского региона и распространились в направлении провинции Авила.

Сообщалось, что во Франции бушует масштабный лесной пожар, который менее чем за двое суток охватил около 3,7 тысячи гектаров. Из-за стремительного распространения огня власти эвакуировали более 20 тысяч человек, в том числе тысячи туристов.

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Пожар Франция Испания Эвакуация Лесные пожары
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