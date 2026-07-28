Более $2 млн за застройку военного городка: экс-чиновника ВСУ подозревают в получении взятки

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из территориальных управлений Службы правопорядка ВСУ, которого подозревают в получении более $2 млн взятки от застройщика за содействие в застройке военного городка во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

8 июля 2026, 12:43 Экс-чиновник Минобороны получил подозрение за поставку ВСУ бракованных минометов СБУ объявила подозрение бывшему директору департамента Минобороны за поставку Вооруженным силам некачественных минометов на 182 миллиона гривен.

По данным следствия, в 2021 году должностное лицо, который также был командиром военного городка, предложил застройщику помочь с реализацией проекта многоквартирного жилого дома на землях воинской части.

Как установили правоохранители, за содействие в согласовании и заключении договора о совместной деятельности он требовал $2,2 млн, а также объекты недвижимости на сумму более 4 млн грн.

Из этой суммы, по версии следствия, $1,5 млн должны были получить непосредственно должностное лицо и другие лица, а еще $700 тыс. планировали распределить между соучастниками схемы – бывшим адвокатом и другим застройщиком.

В НАБУ отметили, что с марта 2021 года по июль 2023 года была зафиксирована передача должностному лицу и его сообщникам $2 млн наличными, а также получение объектов недвижимости в качестве неправомерной выгоды.

Бывшему военному должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Также подозрения объявили застройщику и другим участникам схемы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно контрразведка СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента Министерства обороны, который поставил ВС Украины бракованные минометы на 182 миллиона гривен.

А ранее командующий СБС ВСУ Роберт Бровди сообщал о разоблачении должностного лица группировки СБС, который, по данным внутренней безопасности, получил взятку в размере 2 тысяч долларов за трудоустройство военнослужащего в структуру.

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