ВАКС продлил следствие по делу о взятке чиновнику «Укрзализныци»

Высший антикоррупционный суд продлил до 8 августа срок расследования в уголовном производстве по подозрению заместителя директора департамента по вопросам экологической безопасности департамента безопасности движения, охраны труда и экологической безопасности АО «Укрзализныця» Алексея Обризана в получении 100 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 30 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру передали дело чиновника УЗ Обризана. В связи с приближением даты истечения срока следствия детектив НАБУ просил продлить его до четырех месяцев.

«Ходатайство детектива НАБУ – удовлетворить. Продлить срок досудебного расследования по уголовному производству по подозрению (Обризана – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, до четырех месяцев, то есть до 8 августа 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, Национальная полиция и Государственное бюро расследований разоблачили замдиректора департамента АО «Укрзализныця» на получении 100 тысяч долларов взятки. По данным следствия, предприятие в сфере добычи недр для дальнейшего расширения границ карьера обратилось в УЗ по поводу демонтажа и составления документов по резервному объездному пути. Однако подозреваемый пособие оценил в 100 тыс. дол.

Позже Печерский районный суд Киева взял под стражу Обризана и определил ему альтернативой залог в 4,36 млн. грн. Эти средства внесли и подозреваемый обязан: воздерживаться от общения с представителем ООО «Шепетовский грандкарьер «Пронекс»; сдать на хранение загранпаспорта; прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы.

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