ВАКС назначил заседание по делу замруководителя филиала «Энергоатома»

Высший антикоррупционный суд назначил на 7 августа подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению заместителя генерального директора филиала «Обособленное подразделение «Атомэнергомаш» АО «НАЭК «Энергоатом» Светланы Пинчук в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 28 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить подготовительное судебное заседание в 12:30 7 августа 2026 года в помещении Высшего антикоррупционного суда. Предложить участникам судебного производства в срок до 7 августа 2026 года подготовить, при наличии для того оснований, процессуальные документы для решения вопросов, предусмотренных п. 1, 2, 3, 4, 6 ч. 3 ст. 314, п. 2, 4 ч. 2, ч. 3 ст. 315, ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 309 УПК Украины, а также других, необходимость в которых будет определена участниками», – говорится в решении.

Как известно, суд заключил под стражу Пинчук с альтернативой 4 млн грн залога. Позже за нее внесли эти средства и она вышла из-под стражи. Подозреваемая обязана: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за географические границы города Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, по данным следствия, Пинчук требовала от представителя частного предприятия-подрядчика взятку за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ и непрепятствование выполнению договорных обязательств. Общая сумма неправомерной выгоды рассчитывалась в размере 10–15 % от оплаченных работ и должна была составить более 6,6 млн грн.

Установлено, что в период с июня по ноябрь 2025 года она получила часть средств – 40 200 долларов США.

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