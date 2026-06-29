В Хмельницком поезд столкнулся с легковушкой, есть погибшие и раненые

В понедельник, 30 июня, в Хмельницком произошла смертельная ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. В результате столкновения погибли два человека, еще двое получили травмы.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
Как отмечается, авария произошла 29 июня около 02:21 на регулируемом железнодорожном переезде на улице Ивана Франко.
По предварительным данным полиции, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на переезд, несмотря на красный сигнал светофора и предупреждающий звуковой сигнал, после чего столкнулся с пассажирским поездом сообщением «Чоп – Ясиня – Киев».
В результате аварии водитель легковушки и один из пассажиров получили травмы и были госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Еще двое 18-летних пассажиров погибли: девушка умерла на месте происшествия, а парень – в реанимационном отделении.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Сейчас продолжается расследование обстоятельств аварии.
Напомним, недавно туристический автобус с 54 пассажирами сообщением «Киев – Бургас» съехал в кювет и перевернулся в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. В результате ДТП пострадали около десятка людей.
А ранее в Бориспольском районе Киевской области в результате автомобильной аварии погибли пятеро людей, а еще двое получили травмы.
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