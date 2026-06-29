В Хмельницком поезд столкнулся с легковушкой, есть погибшие и раненые

В понедельник, 30 июня, в Хмельницком произошла смертельная ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. В результате столкновения погибли два человека, еще двое получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Как отмечается, авария произошла 29 июня около 02:21 на регулируемом железнодорожном переезде на улице Ивана Франко.

По предварительным данным полиции, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на переезд, несмотря на красный сигнал светофора и предупреждающий звуковой сигнал, после чего столкнулся с пассажирским поездом сообщением «Чоп – Ясиня – Киев».

В результате аварии водитель легковушки и один из пассажиров получили травмы и были госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Еще двое 18-летних пассажиров погибли: девушка умерла на месте происшествия, а парень – в реанимационном отделении.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Сейчас продолжается расследование обстоятельств аварии.

Напомним, недавно туристический автобус с 54 пассажирами сообщением «Киев – Бургас» съехал в кювет и перевернулся в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. В результате ДТП пострадали около десятка людей.

А ранее в Бориспольском районе Киевской области в результате автомобильной аварии погибли пятеро людей, а еще двое получили травмы.

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