Рф ударила по пищевому предприятию в Павлограде: есть погибшие, много раненых

Национальная безопасность
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Оккупационная армия российской федерации 22 июля ударила УАБами по городу Павлоград. Повреждено пищевое предприятие, есть погибшие и раненые.
Днепропетровская ОВА

Армия российской федерации 23 июля нанесла удар по городу Павлоград Днепропетровской области. Повреждено предприятие пищевой промышленности.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Телеграм-канале.

По данным ОВА, в результате удара армии россиян произошел пожар.

«Три человека погибли. 19 человек получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград. Среди пострадавших – 2-летняя девочка. Все ранены в больнице. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь», – сообщил Александр Ганжа.

В 12.30 в местной прокуратуре сообщили, что российская армия направила на город КАБ.

Напомним, вечером, 22 июля армия рф атаковала FPV-дроном автозаправочную станцию в Харькове, пострадала девушка.

А до этого российский БПЛА влетел в дом в Одессе. В результате попадания дрона в городе повреждено жилье жителей и СТО, есть пострадавшие и погибший.

Всего в ночь на 23 июля россия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 168 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

В трех областях Украины зафиксировали обесточивание после вражеских обстрелов.

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Россия Пострадавшие Жертвы Павлоград Днепропетровская область Обстрел Атака рф на Украину УАБ
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