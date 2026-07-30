В российской Удмуртии после атаки дронов горит склад Wildberries

Национальная безопасность
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В городе Сарапул Удмуртской Республики после атаки беспилотников возник пожар на логистическом комплексе Wildberries. В компании заявили об эвакуации работников.
Фото ілюстративне getty images

В российской Удмуртской Республике после атаки беспилотников возник пожар на логистическом комплексе маркетплейса Wildberries в городе Сарапул.

Об этом сообщают российские СМИ.

OSINT-аналитики узнали, что дым заметили над логистическим комплексом Wildberries по адресу Ижевский тракт, 22 в Сарапуле. Перед этим в регионе объявили угрозу атаки БПЛА.

В пресс-службе объединенной компании Russ & Wildberries (RWB) заявили, что из-за воздушной тревоги на объекте заранее провели эвакуацию работников. После атаки на территории логистического комплекса произошло возгорание.

«На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», – сообщили в компании.

Исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова подтвердила атаку беспилотников на одно из предприятий региона. По ее словам, на месте работают оперативные службы, а информация о последствиях уточняется.

Напомним, в ночь на 30 июля Пензенская область рф также подверглась атаке беспилотников. После серии взрывов возник масштабный пожар. Аналитики сообщали, что под удар попал логистический центр Wildberries.

Российские СМИ уже писали о значительных потерях российского маркетплейса Wildberries в июле: из-за атак украинских БПЛА были поражены или разрушены восемь его комплексов. В целом компания потеряла более 15% своих складских площадей, общий объем которых составляет 5,6 млн квадратных метров.

А ранее российский маркетплейс Wildberries после серии украинских ударов по своим складам удалил тег «Все для СВО». При этом товары военного назначения не исчезли из продажи – их разместили в других категориях.

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