В Пензе после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар: пишут об еще одном ударе по Wildberries

В ночь на 30 июля Пензенская область рф подверглась атаке беспилотников. После серии взрывов возник масштабный пожар. По результатам анализа видео и фото с места события российское издание ASTRA пришло к выводу, что под удар попал логистический центр Wildberries.

Об этом сообщает ASTRA, а также украинские мониторинговые ресурсы Supernova+ и Exilenova+.

23 июля 2026, 14:17 Около 70 ударов по отделениям и депо: как рф атаковала «Новую почту» с начала вторжения Тысячи уничтоженных посылок и человеческие жертвы. Новая почта подверглась около 70 атакам со стороны рф с начала вторжения. Хронология и география ударов – на инфографике.

Первые сообщения о взрывах в Пензе начали поступать ночью. Местные жители публиковали видео большого пожара и густого дыма, который был виден из разных районов города.

Губернатор Пензенской области сообщил о ракетной опасности и введении плана «Ковер», из-за чего воздушное пространство в регионе временно закрыли.

После анализа опубликованных кадров ASTRA заявила, что пожар возник на территории логистического центра Wildberries, расположенного по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, село Мастиновка, улица Полевая.

По данным издания, этот комплекс является одним из крупных распределительных центров Wildberries, обслуживающим Приволжский федеральный округ.

Согласно открытым данным, после завершения строительства его общая площадь должна составить около 180 тысяч квадратных метров, тогда как первая очередь комплекса площадью 90–91 тысяча квадратных метров уже введена в эксплуатацию.

Кроме того, российские Telegram-каналы публиковали кадры эвакуации работников предприятия после начала пожара.

Напомним, в начале июля в Пензе под атакой оказался стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области.

Также сообщалось о значительных потерях российского маркетплейса Wildberries в июле: из-за атак украинских БПЛА было поражено или разрушено восемь его комплексов. В общей сложности компания потеряла более 15% своих складских площадей, общий объем которых оценивается в 5,6 млн квадратных метров.

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