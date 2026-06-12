ЦИК зарегистрировала еще одного нового народного депутата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Андрея Леваса народным депутатом Украины от партии «Европейская солидарность».

Соответствующее решение комиссия приняла после рассмотрения заявления и необходимых документов кандидата, говорится в публикации на сайте ЦИК.

12 декабря 2025, 18:29 Кто из народных депутатов IX созыва досрочно покинул Верховную раду С начала работы Рады IX созыва досрочно были лишены мандата по разным причинам 28 народных депутатов. 23 парламентария перешли на другую должность. Подробнее – на инфографике.

В избирательной комиссии сообщили, что Левус был избран на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку «Европейской солидарности», где занимал 29-е место в общегосударственном избирательном списке.

Новый парламентарий займет место Степана Кубива, который умер в мае 2026 года на 65-м году жизни.

В Центризбиркоме подчеркнули, что депутатские полномочия Андрей Левус приобретет после принесения присяги в Верховной Раде.

Стоит заметить, что Андрей Левус ранее был народным депутатом 8 созыва от партии «Народный фронт» с 2014 по 2019 год.

Впрочем, во время выборов в 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии «Европейская солидарность».

Как известно, в 2020 году против экс-нардепа открыли дело по подозрению в получении незаконной компенсации за наем жилья в Киеве.

Правоохранители утверждали, что с декабря 2014 по чекабрь 2017 года Левус безосновательно получил из госбюджета почти 544 тысячи гривен в качестве возмещения за проживание в гостинице «Киев». Эту компенсацию ему выплачивали несмотря на то, что его жена владела двумя квартирами в столице. Действия экс-нардепа квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).

Впрочем, в 2021 году Высший антикоррупционный суд оправдал экс-нардепа Левуса, признав его невиновным в злоупотреблении служебным положением для получения компенсации. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал кассационную жалобу на решение апелляции.

В апреле 2026 года сообщалось, что Верховный суд рассмотрит жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на оправдательный приговор для экс-нардепа Андрея Левуса.

Напомним, 10 июня в Верховной Раде политолог Николай Давидюк принес присягу народного депутата и вошел во фракцию «Голос».

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