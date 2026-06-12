ЦИК зарегистрировала еще одного нового народного депутата

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Левуса народным депутатом Украины от партии «Европейская солидарность». Он заменит в Верховной Раде Степана Кубива, который умер в мае 2026 года.
фото: Андрей Левус / Facebook

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Андрея Леваса народным депутатом Украины от партии «Европейская солидарность».

Соответствующее решение комиссия приняла после рассмотрения заявления и необходимых документов кандидата, говорится в публикации на сайте ЦИК.

Кто из народных депутатов IX созыва досрочно покинул Верховную радуС начала работы Рады IX созыва досрочно были лишены мандата по разным причинам 28 народных депутатов. 23 парламентария перешли на другую должность. Подробнее – на инфографике.

В избирательной комиссии сообщили, что Левус был избран на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку «Европейской солидарности», где занимал 29-е место в общегосударственном избирательном списке.

Новый парламентарий займет место Степана Кубива, который умер в мае 2026 года на 65-м году жизни.

В Центризбиркоме подчеркнули, что депутатские полномочия Андрей Левус приобретет после принесения присяги в Верховной Раде.

Стоит заметить, что Андрей Левус ранее был народным депутатом 8 созыва от партии «Народный фронт» с 2014 по 2019 год.

Впрочем, во время выборов в 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии «Европейская солидарность».

Как известно, в 2020 году против экс-нардепа открыли дело по подозрению в получении незаконной компенсации за наем жилья в Киеве.

Правоохранители утверждали, что с декабря 2014 по чекабрь 2017 года Левус безосновательно получил из госбюджета почти 544 тысячи гривен в качестве возмещения за проживание в гостинице «Киев». Эту компенсацию ему выплачивали несмотря на то, что его жена владела двумя квартирами в столице. Действия экс-нардепа квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).

Впрочем, в 2021 году Высший антикоррупционный суд оправдал экс-нардепа Левуса, признав его невиновным в злоупотреблении служебным положением для получения компенсации. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал кассационную жалобу на решение апелляции.

В апреле 2026 года сообщалось, что Верховный суд рассмотрит жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на оправдательный приговор для экс-нардепа Андрея Левуса.

Напомним, 10 июня в Верховной Раде политолог Николай Давидюк принес присягу народного депутата и вошел во фракцию «Голос».

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