Правительство официально создало Министерство по делам общин, территорий и ВПЛ

Политика
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Кабинет Министров официально создал Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц. Новый орган возглавил Виталий Безгин.
Фото getty images

Кабинет Министров Украины официально создал Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита.

Как отмечается, новое ведомство возглавил Виталий Безгин, который специализируется на вопросах регионального развития.

По словам Микиты, министерство должно стать ключевым органом для общин и регионов, а также помочь консолидировать работу правительства и усилить способность местного самоуправления.

Также он отметил, что важную роль в работе ведомства будет играть Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, который должен поддерживать принятие стратегических решений.

Напомним, в четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. Должности главы Минобороны и МИД являются исключением, их кандидатуры вносит президент, и за них народные депутаты будут голосовать отдельно.

Корецкий уже заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина] станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.

На инфографике «Слово и дело» – {embe

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Правительство ВПЛ
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