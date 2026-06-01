ЦИК признала Николая Давыдюка новым нардепом от партии «Голос»

Центральная избирательная комиссия признала политолога Николая Давыдюка избранным народным депутатом Украины от партии «Голос» вместо Владимира Цабаля, который досрочно сложил депутатские полномочия.

Об этом сообщает ЦИК.

30 марта 2026, 18:11 Как часто депутатов отпускают из Рады «по собственному желанию» Сколько депутатов IX созыва отказались от власти и почему – смотрите на таймлайне от «Слово и дело».

В публикации говорится, что в комиссию поступил официальный документ от Аппарата Верховной Рады, подтверждающий прекращение мандата Владимира Цабаля. Основанием стало его личное заявление.

Цабаль был избран народным депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года по списку политической партии «Голос» в общегосударственном многомандатном округе.

После рассмотрения поданных документов Центральная избирательная комиссия приняла решение признать Николая Давыдюка следующим по очередности кандидатом в избирательном списке партии «Голос» под №27 и заявить об избрании его народным депутатом Украины.

Для официальной регистрации Давыдюк должен подать необходимые документы не позднее чем через 20 дней после обнародования решения. После их получения ЦИК в течение пяти дней примет окончательное решение о регистрации.

Напомним, Верховная Рада в среду, 27 мая, со второй попытки поддержала заявление народного депутата от партии «Голос» Владимира Цабаля о досрочном сложении мандата.

Заявление о сложении мандата парламентарий подал еще в апреле. Впервые Верховная Рада рассматривала этот вопрос 12 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.