Воруют пароли и банковские данные: оккупанты рассылают украинцам письма от имени Укрэнерго

Украинцам начали рассылать фейковые письма от имени Укрэнерго с якобы графиками отключения света со вшитым вредоносным программным обеспечением. Учреждение подчеркивает – это фейк, а рассылку делают оккупанты ради кражи персональных данных, паролей или банковской информации.

Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Укрэнерго в Телеграм-канале.

По данным энергетической компании, на почту украинцев приходят письма якобы от Укрэнерго с разными темами: от графиков отключения света до квитанций за электроэнергию. Они содержат активные гиперссылки или вложенные файлы, которые могут побудить скачать документ.

«Как установили наши специалисты по кибербезопасности, в зоне риска – преимущественно пользователи почтовых ящиков с доменов @i.ua, @ua.fm, @email.ua. Однако, не исключена и рассылка абонентам других почтовых сервисов», – информируют в Укрэнерго и подчеркивают, что это фейк.

11 февраля 2026, 18:31 Украинцев предупредили о вбросе повышения тарифов на свет и тепло Информация о якобы подготовке законодательных инициатив для повышения тарифов на электроэнергию и тепло для населения является ложной.

За такими письмами и ссылками на самом деле скрывается вредоносное программное обеспечение. После запуска – эта программа может похитить пароли, банковские данные и личную информацию, предоставить сторонним лицам доступ к вашему устройству, использовать его для осуществления кибератак.

При этом, как сообщили в учреждении, письма поступают с якобы официального адреса Укрэнерго: [email protected].

«На самом деле – это фейк, и с помощью такой маскировки злоумышленники пытаются завоевать доверие получателей. По информации нашей кибербезопасности, на самом деле рассылка писем с мошенническим содержанием может осуществляться из россии», – говорится в сообщении оператора.

В Укрэнерго отмечают, что никогда не рассылают графики отключений или квитанции об оплате в личные сообщения. Если пришло подобное письмо – необходимо его удалить.

Что делать:

не переходите по ссылкам;

не скачивайте файлы;

удалите сообщение из почтового ящика;

в случае случайного скачивания – немедленно проверьте устройство антивирусом.

Также в Укрэнерго напомнили, что вся актуальная информация о возможном введении ограничений публикуется исключительно на официационных страницах в соцсетях – Facebook и Telegram.

«Пользуйтесь только официальными источниками информации и предупреждайте о мошеннических схемах своих родственников и друзей», – посоветовали специалисты компании.

Также мы сообщали, что мошенники начали рассылать фейковые электронные письма, выдавая себя за представителей руководства Офиса Президента Украины. В ОП призывают тщательно проверять отправителей и не доверять сомнительным сообщениям.

А в ноябре прошлого года бывший глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал о задержании группы мошенников, которые действовали от его имени и пытались выманить деньги у граждан.

Кроме этого мы писали, что россия развернула информационную операцию против Украины, используя видео, сгенерированные искусственным интеллектом. Кампания направлена на подрыв морального состояния общества и дискредитацию мобилизации.

К тому же, недавно в соцсетях распространяли информацию о якобы подготовке законодательных инициатив для повышения тарифов на электроэнергию и тепло для населения. В ЦПД указали, что информация является ложной.

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