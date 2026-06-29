Жара истощает энергосистему: в Yasno призвали украинцев держать гаджеты заряженными

Аномальная жара истощает украинскую энергосистему: из-за роста потребления и ремонтов оборудования в ближайшие дни сети будут работать в напряженном режиме. Украинцев призывают позаботиться о заряженных гаджетах.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

7 июня 2024, 17:20 Дефицит в энергосистеме: как экономно потреблять электроэнергию Украинцев систематически призывают экономно потреблять электроэнергию, как это делать – на инфографике.

Как известно, Украина и Европа вошли в период аномальной жары, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Из-за повышения температуры увеличивается потребление электроэнергии, а оборудование работает в условиях повышенной нагрузки.

«В Киеве каждые дополнительные +3°C сейчас добавляют около 100 МВт нагрузки на систему. И речь не только о домашних кондиционерах. Большие системы кондиционирования офисов, магазинов, торговых центров и предприятий создают очень существенную дополнительную нагрузку», – объяснил Коваленко.

По его словам, жара стала еще одним испытанием для энергетики, которая уже более четырех лет работает в условиях войны и после многочисленных атак. После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в работу часть поврежденного оборудования, однако сейчас продолжается активный сезон ремонтов.

Коваленко призвал украинцев быть готовыми к разным сценариям и позаботиться о базовой подготовке, в частности держать заряженными телефоны, павербанки и другие устройства.

«Павербанк, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними», – подчеркнул он.

Напомним, ранее глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко объяснял, что в летний период нагрузка на украинскую энергосистему во время жары может расти из-за массового использования кондиционеров. Несмотря на это, при отсутствии новых массированных обстрелов со стороны рф Украина имеет высокие шансы пройти лето без ограничений электроснабжения.

А недавно министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разработали модель энергетической устойчивости, которая состоит из четырех уровней и должна обеспечить большую автономность и защищенность энергосистемы в условиях кризисов.

Также экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий называл два условия, при которых Украина может пройти это лето без отключений света.

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