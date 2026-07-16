Кабмин создал Координационный центр по вопросам бронирования военнообязанных

Кабинет министров принял решение о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

27 мая 2026, 11:47 Изменения в системе бронирования военнообязанных в 2026 году Правительство увеличило требования к средней зарплате на критически важных предприятиях и запускает регулярное обновление критериев критичности. Подробнее об изменениях в системе бронирования – на инфографике.

Центр будет работать как временный консультативно-совещательный орган. Его основной задачей станет координация работы государственных органов в сфере бронирования военнообязанных, а также проработка проблемных вопросов и подготовка предложений по их урегулированию.

Кроме того, центр будет рассматривать представление органов государственной власти о предоставлении предприятиям, учреждениям и организациям статуса критически важных для функционирования экономики, обеспечения жизнедеятельности населения, а также потребностей Сил обороны.

«Государственные органы должны учитывать рекомендации Координационного центра при принятии решений о критической значимости предприятий», – указано в сообщении.

Напомним, 2 июля правительство изменило условия бронирования военнообязанных работников. Основные изменения касаются требований к заработной плате, критериев определения критически важных предприятий и правил работы по совместительству.

Ранее СМИ сообщали, что власти готовятся временно остановить процесс оформления бронирования военнообязанных через портал «Дія». Ограничения могут действовать до начала осени.

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