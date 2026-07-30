Федоров рассказал, когда должна была стартовать реформа мобилизации

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что Министерство обороны планировало представить реформу мобилизации в июле 2026 года, запустить ее в августе, а уже в сентябре ожидало существенно изменить ситуацию с комплектованием украинского войска.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

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По словам Федорова, команда Минобороны имела четкий график внедрения изменений. В частности, реформу планировали представить в июле, запустить в августе, а в сентябре якобы можно было бы увидеть первые результаты.

«Наша задача была в июле ее уже показать и запустить в августе для того, чтобы в сентябре у нас уже не было вообще этой проблемы. Вот такой был таймлайн, я его показывал депутатам и наверное о нем говорил публично», – сказал экс-министр.

В то же время он отметил, что работа над реформой продолжается и после его отставки, и выразил надежду, что новое руководство министерства продолжит ее реализацию.

Федоров отметил, что проблему мобилизации нельзя рассматривать отдельно от общей системы комплектования войска.

По его мнению, государство должно создать условия, при которых военная служба будет понятной и предсказуемой: с определенными сроками службы, достойной оплатой, возможностями для профессионального развития и другими стимулами.

Экс-министр считает, что одной из главных причин нежелания людей мобилизоваться является страх погибнуть.

Именно поэтому, по его словам, государство должно четко объяснять, что военная служба – это не только участие в боевых действиях, ведь в войске существует много разных специальностей. В то же время военнослужащие должны получать справедливые условия службы.

Отдельно бывший глава Минобороны заявил, что одним из направлений усиления украинского войска может стать привлечение иностранных добровольцев.

По его словам, россия уже активно использует на фронте граждан других государств, в частности выходцев из африканских стран.

«Поэтому мы открыли рынок иностранцам. Поэтому я верю, что 50% на первой линии или среди штурмовиков может быть иностранцев. Мы сейчас видим на Запорожском направлении большое количество военных из африканских стран воюют на стороне российской федерации. И по некоторым участкам фронта их даже больше, чем самих россиян. Поэтому рынок иностранцев – это то, куда мы можем двигаться», – сказал Федоров.

Напомним, еще в мае в Украине объявили о подготовке масштабной реформы мобилизации и военной службы. Она предусматривает переформатирование ТЦК, введение контрактов с четкими сроками и новую систему боевых выплат.

В частности, сообщалось, что новая контрактная система предлагала отдельные механизмы отсрочки: бойцы, которые отслужат 14 месяцев по контракту с привлечением к боевым действиям, будут иметь право на отсрочку до 1,5 года после увольнения.

Кроме того, правительство уже приняло постановление №768 относительно экспериментального проекта мотивационных выплат – некоторые категории военнослужащих и полицейских теперь могут получать от 10 до 170 тыс. грн доплат.

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