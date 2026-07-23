Бронирование через «Дію» не будут приостанавливать – СМИ

Кабинет министров Сергея Корецкого решил отказаться от идеи приостановки бронирования от мобилизации через сервисы «Дії».
Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на информированные источники.
По данным медиа, для этого у нового Кабмина есть несколько причин.
«Бронирование в «Дії» точно никто не останавливает. По крайней мере, сейчас дали команду этот вопрос отсрочить», – заверил информированный собеседник на правах анонимности.
По его данным, предыдущим правительством не были учтены все позиции и риски, поэтому новому Кабмину нужно больше времени на проработку этого вопроса.
«Во-вторых, решение принимал еще предыдущий состав Кабинета министров, а новое руководство Министерства экономики, которое должно инициировать это решение, не хочет в первые же дни работы сразу сталкиваться с негативом», – объясняет собеседник.
Поэтому все те изменения, о которых до этого рассказывали в медиа, уже неактуальны, добавил собеседник.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что власти хотят поставить на паузу бронирование через сервисы «Дії». Такие ограничения планировалось ввести до 1 сентября 2026 года. Тогда решение приняли на уровне Ставки Верховного главнокомандующего, однако официально о нем не сообщали.
Как известно, недавно правительство изменило условия бронирования военнообязанных работников. Основные изменения касаются требований к заработной плате, критериев определения критически важных предприятий и правил работы по совместительству.
Кроме того, Министерство обороны Украины начало автоматическое продление большинства отсрочек от мобилизации. Отныне более 90% военнообязанных, имеющих действующее право на отсрочку, не нужно повторно подавать заявление, если основания для ее предоставления остаются актуальными.
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