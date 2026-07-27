Готовили теракт на «благотворительной» вечеринке: агенты рф планировали взрыв бомбы среди бойцов ВСУ

Служба безопасности Украины в ходе спецоперации задержала двух российских агентов, готовивших убийство десятков украинских военнослужащих в Харьковской области, организовав для них «благотворительную» вечеринку.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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«Военная контрразведка Службы безопасности, при личной координации руководителя СБУ генерал-майора Александра Поклада, сорвала серию терактов российских спецслужб в Харьковской области», – говорится в заявлении спецслужбы.

СБУ установила, что задержанные выполняли задачи российской ФСБ, оба агента были завербованы врагом дистанционно через Telegram-каналы по поиску «легких заработков».

«Согласившись на сотрудничество с агрессором, они сначала выполняли тестовые задания: делали фото- и видеофиксацию отдельных объектов, а также совершили поджог автомобиля Сил обороны», – говорится в сообщении.

Впоследствии россияне привлекли агентов к попытке убить воинов Сил обороны во время «благотворительной» вечеринки, которую на самом деле организовали вражеские спецслужбы. Установлено, что для проведения «тематического мероприятия» фигуранты арендовали дом за городом и разместили приглашения в ряде местных Telegram-каналов.

«По замыслу врага, во время проведения мероприятия агенты должны были подсыпать в напитки сильнодействующие вещества, употребление которых приводит к летальным исходам. Установлено, что посетить вечеринку согласились несколько десятков человек, большинство из которых являются представителями Сил обороны. Параллельно с этим фигуранты получили задание от куратора изготовить мощную бомбу с взрывной частью на 10 кг», – заявили в пресс-службе.

Контрразведка СБУ задержала одного из фигурантов, когда он переносил самодельную взрывчатку в собственном рюкзаке. Другая агентка, жительница Харьковской области, была задержана в арендованном доме, где она синтезировала компоненты для бомбы.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных компоненты для взрывчатки, а также телефоны с доказательствами работы на врага, в частности с поручениями российского куратора относительно других разведывательно-подрывных задач.

На данный момент задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Как известно, СБУ сорвала двойной теракт в центре Ивано-Франковска, который планировали российские спецслужбы.

Напомним, недавно специалисты контрразведки Службы безопасности Украины задержали очередного агента спецслужб Кремля, который готовил теракт в Николаеве.

Также в прошлом году в Киеве задержали 19-летнего агента российских спецслужб, пытавшегося подорвать военного, заманив его на фейковое свидание с девушкой.

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