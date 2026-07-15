Готовил удары рф по Киевской и Черкасской областям: задержан агент россии

Национальная безопасность
Читати українською
Специалисты СБ Украины задержали очередного агента российской ФСБ, который собирал координаты и готовил следующие ракетно-дроновые атаки оккупантов по Киевской и Черкасской областям.
Служба безопасности Украины

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины задержали очередного агента российских спецслужб, который собирал координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов оккупантов по Киевской и Черкасской областям.

Об этом сообщает Служба безопасности в Телеграм-канале 15 июля.

По данным правоохранителей, основными «целями» россиян на этот раз были объекты энергетической инфраструктуры. В частности, злоумышленник собирал координаты опорных электроподстанций, которые питают большую часть Киевского и Черкасского регионов.

Также фигурант пытался выявить и передать ФСБ геолокации логистических складов и боевых позиций украинской ПВО.

«Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства в Киевской области», – сообщили в СБУ.

От суток до 3 лет: как быстро находят корректировщиков и исполнителей кровавых терактов рфКак быстро находят корректировщики и исполнители кровавых терактов россии – на инфографике Слово и дело.

Корректировщиком рф оказался завербованный работник одной из местных агрокомпаний. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал «легкие» заработки в Телеграмме.

«Установлено, что фигурант во время поездки к родственникам в Черкасскую область выявлял потенциальные «цели» и отмечал их расположение на гугл-картах, чтобы передать ФСБ. При обыске в жилье задержанного изъят смартфон с доказательствами его переписки в мессенджере с куратором», – уточнили правоохранители.

Следователи ГУ СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно контрразведка СБУ задержала 22-летнего агента ФСБ российской федерации, который готовил новый удар рф по Хмельницкой области.

Также во Львове задержали российского агента, который готовил подрыв на оборонном предприятии.

Кроме того, в начале июля Служба безопасности Украины задержала в Херсоне агента российских спецслужб, который, по данным следствия, корректировал удары по позициям Сил обороны и собирал разведывательную информацию для ФСБ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
СБУ Россия Украина ФСБ Государственная измена Война с Россией Обстрел Корректировщик огня Агент россии
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Война крадет сон: у 38% украинцев за последние месяцы существенно ухудшился ночной отдых
Украина производит 10 миллионов дронов в год, и будет 20 млн – Зеленский
В Сумах в результате удара рф стремительно возросло количество пострадавших
Украина будет покупать китайские компоненты для дронов за средства ЕС – FT
Готовил удары рф по Киевской и Черкасской областям: задержан агент россии
дайджестРезультаты соцопроса на тему «ИИ, медиапотребление и психоэмоциональное состояние украинцев»
В Одессе выросло число пострадавших в результате ракетного удара.
Апелляция пересмотрит решение о конфискации автомобиля черниговской депутатки
Стало известно, кто временно возглавит «Нафтогаз» вместо Корецкого
ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 2028 года, но не для всех
Больше новостей