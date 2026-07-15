Готовил удары рф по Киевской и Черкасской областям: задержан агент россии

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины задержали очередного агента российских спецслужб, который собирал координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов оккупантов по Киевской и Черкасской областям.

Об этом сообщает Служба безопасности в Телеграм-канале 15 июля.

По данным правоохранителей, основными «целями» россиян на этот раз были объекты энергетической инфраструктуры. В частности, злоумышленник собирал координаты опорных электроподстанций, которые питают большую часть Киевского и Черкасского регионов.

Также фигурант пытался выявить и передать ФСБ геолокации логистических складов и боевых позиций украинской ПВО.

«Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства в Киевской области», – сообщили в СБУ.

19 марта 2026, 17:38 От суток до 3 лет: как быстро находят корректировщиков и исполнителей кровавых терактов рф Как быстро находят корректировщики и исполнители кровавых терактов россии – на инфографике Слово и дело.

Корректировщиком рф оказался завербованный работник одной из местных агрокомпаний. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал «легкие» заработки в Телеграмме.

«Установлено, что фигурант во время поездки к родственникам в Черкасскую область выявлял потенциальные «цели» и отмечал их расположение на гугл-картах, чтобы передать ФСБ. При обыске в жилье задержанного изъят смартфон с доказательствами его переписки в мессенджере с куратором», – уточнили правоохранители.

Следователи ГУ СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно контрразведка СБУ задержала 22-летнего агента ФСБ российской федерации, который готовил новый удар рф по Хмельницкой области.

Также во Львове задержали российского агента, который готовил подрыв на оборонном предприятии.

Кроме того, в начале июля Служба безопасности Украины задержала в Херсоне агента российских спецслужб, который, по данным следствия, корректировал удары по позициям Сил обороны и собирал разведывательную информацию для ФСБ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.